Serija "Frust" bosanskohercegovačkog oskarovca Danis Tanović stiže ekskluzivno na platformu Voyo 8. maja. Serija, nastala kao plod saradnje Telekoma Srbije i produkcije Fajerflaj, prati priču o neuspešnom mladom piscu Vedranu, koji igrom slučaja preko noći postaje anonimni lokalni pravednik – Frust i neki moderni Gavrilo Princip.

Danis Tanović



Oskarovac Danis Tanović u novom hitu bavi se idejom pravednog osvetnika – Frusta. Deni Mešić tumači Vedrana/Frusta, neuspešnog mladog pisca koji se bori da dobije bilo kakvu pažnju ili priznanje. Kada slučajno ubije lokalnog kriminalca koji je maltretirao celo susedstvo, Vedran preko noći postaje pravedni osvetnik i lokalna superzvezda.

Dok dane provodi kao novinar na portalu, nesrećno zaljubljen u koleginicu, u pozadini raste mit o Frustu, a Vedranu stvari sve više izmiču kontroli. Njegovi identiteti se prepliću u priči koja tematizuje fenomen antiheroja i medijskih konstrukcija heroja, a izlaz iz situacije postaje sve neizvesniji.

DJ Solomun



U glavnim ulogama ovog regionalnog hita pojavljuju se Deni Mešić, Dunja Stojanović, Ermin Sijamija, Anđela Jovanović, Milena Radulović i Alban Ukaj. Seriju potpisuje Danis Tanović, donoseći i ovog puta crnu komediju sa elementima trilera i društvene satire. Muziku za seriju potpisuje i svetski poznati DJ Solomun, koji dodatno oblikuje atmosferu ovog projekta.

Ne propustite seriju "Frust" uskoro, ekskluzivno na platformi Voyo.