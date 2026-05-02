Slušaj vest

Glumac Mustafa Nadarević bio je jedan od omiljenih dramskih umetnika bivše Jugoslavije, a mlađi ga pamte kao Izeta Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan". Rođen je 2. maja 1943. godine u Banjaluci, u teškom periodu za vreme Drugog svetskog rata. Banjaluka je tada bila u sastavu zločinačke Nezavisne Države Hrvatske.

U galeriji pogledajte fotografije Mustafe Nadarevića:

1/15 Vidi galeriju Mustafa Nadarević Foto: Dragana Udovičić

Prvu ulogu dobio je već u školskoj predstavi kada je imao 7 godina, gde je igrao Crvenkapicu. Učiteljica ga je odabrala jer je izgledao kao devojčica, imao je dužu kosu i kako je objasnio "škripav glas". U gimnaziji je postao član amaterskog pozorišta "Viktor Car Emin" i shvatio je koliko voli glumu. Pružala mu je utehu i u najgorim životnim trenucima, kojih je nažalost bilo mnogo.

Mustafin otac Mehmed preminuo je od tuberkuloze kada je imao 28 godina, pa je njegova majka Asja, koja je tada imala 22 godine, ostala sama da odgaja Mustafu. Asja je odlučila da Mustafu pošalje na studije u Zagreb, gde je proveo godinu dana, a zatim se vratio u Bosanski Novi. Kasnije se preselio kod bake i dede u Rijeku. Još kao dete voleo je glumu, a u pozorištu je igrao i nakon velikog gubitka - smrti majke.

Pogledajte u galeriji scene Mustafe Nadarevića u seriji "Lud, zbunjen, normalan":

1/8 Vidi galeriju Mustafa Nadarević u seriji "Lud, zbunjen, normalan" kao Izet Fazlinović Foto: Printskrin Youtube, Pritnscreen, Printskrin

"Tako mi je bilo lakše. To je bežanje od stvarnosti i bežanje u lik koji nisam ja, onda manje boli. Dobra gluma je zadnja stepenica ka šizofreniji. Moraš se dati jako, a s druge strane ostati zdrav u glavi," rekao je Mustafa svojevremeno.

Detinjstvo i religija

Mustafa se jednom prisetio svog odrastanja i naglasio kako je bio prisiljen da uči o religiji dok ga je odgajala baka po majci.

"Dok sam bio u poseti toj baki u Bosanskom Novom, ona me je uveče naterala da 'učim', što znači da se molim Bogu, da se klanjam. A ja sam bio umoran kao dete, igrao sam se po ceo dan, trčao sa decom, samo sam čekao da legnem i spavam, a baba nije razumela, mučila me je tada. Verujem, ne mogu bez vere, ali ja sam agnostik, nisam ateista. A moja druga baka me nikada nije terala u crkvu, ali smo kod nje slavili Božić i Uskrs, iako je njen deda, njen muž, bio musliman, sve smo slavili," rekao je tada Nadarević.

On je istakao da mu nije palo na pamet da mrzi nekoga samo zato što nije iste veroispovesti kao on.

Pogledajte u galeriji scene Mustafe Nadarevića u filmu "Otac na službenom putu":

1/6 Vidi galeriju Mustafa Nadarević u filmu "Otac na službenom putu" Foto: Printscreen/Youtube

"Da sam imao izbora, ne bih želeo da se rodim kao Mustafa. To sam dobio i živeo sam sa tim. Ono što mi se nije dopalo u vaspitanju, odbacio sam, a što mi se dopalo, primenio sam kod ljudi oko sebe. Čitav život živiš, učiš i rasteš, a umireš neobrazovan," zaključio je.

Privatni život

Mustafa se ženio tri puta. Iz osmogodišnje veze sa Jasnom dobio je ćerku Nađu, a sa drugom suprugom Snježanom dvoje dece - sina Ašu i ćerku Nanu. Treća supruga bila je Slavica Radović, talentovani kostimograf i scenograf.Venčali su se 25. aprila 2012. posle 15 zajedničkih godina, a ona je preminula 7. juna iste godine posle desetogodišnje borbe sa malignim tumorom. Zajedno su proveli 15 godina, ali njena smrt ih je rastavila, što je glumac veoma teško podneo.

"Umetnost življenja i glume negde su vrlo blizu, s tim da je gluma bolja, jer na sceni možeš umirati mnogo puta, a ostati živ. Nažalost, život je netalentovani glumac. Kada nas jednom neko napusti, onda je to zauvek. Ostaje samo umeće preživljavanja. I sećanja," zapisao je Nadarević u svojim autobiografskim zapisima u kojima stoji i kako je Slavicu sreo, zaprosio i bio joj velika podrška tokom njene borbe sa kancerom dojke.

Pogledajte u galeriji scene Mustafe Nadarevića u filmu "Glembajevi":

1/6 Vidi galeriju Mustafa Nadarević u filmu "Glembajevi" Foto: Printscreen/Youtube

Karijera

Karijera Mustafe Nadarevića bila je veoma bogata. Uloga Zijaha u Kusturičinom filmu "Otac na službenom putu" 1985. (uz Mikija Manojlovića i Mirjanu Karanović) godine pokazala je njegovu izvanrednu glumačku sposobnost. Usledili su hitovi poput "Glembajevi", "Već viđeno", "Gluvi barut", "Kuduz", "Puška za uspavljivanje2, "Ničija zemlja", "Praznik u Sarajevu" i mnogi drugi.

Mustafa Nadarević preminuo je 22. novembra 2020. godine, nakon borbe sa karcinomom pluća, a mnogi će ga najbolje pamtiti po njegovoj ulozi u seriji "Lud, zbunjen, normalan" gde je, uz Senada Bašića i Moamera Kasumovića, tumačio nezaboravnog Izeta Fazlinovića.

