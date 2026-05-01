U četvrtak, 30. aprila, u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, svečano je otvorena izložba "Isijavanje – otkrivene pojavnosti", kojom je započela 21. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture.

Prisutnima se obratila Lijljana Ilić iz Kulturnog centra Beograda sa kratkom najavom, i potom osnivačice i programske urednice BINA – Danica Prodanović, Jelena Ivanović Vojvodić i Ružica Sarić, kustos izložbe Zoran Abadić, kao i profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr Zoran Đukanović, koji je svečano otvorio izložbu.

"Veliko nam je zadovoljstvo da se po 21. put nalazimo ovim povodom u Kulturnom centru Beograda, ali i širom grada", navela je Danica Prodanović, jedna od suosnivačica manifestacije, te pozvala publiku da poseti i ostale izložbe u okviru ovogodišnjeg bogatog programa BINA.

Jelena Ivanović Vojvodić je kao poseban segment aktivnosti BINA istakla međunarodnu saradnju.

"Želimo da se zahvalimo našim partnerima iz Austrije, Crne Gore, Francuske, Holandije, Hrvatske, Jermenije, Mađarske, Makedonije, Nemačke, Poljske, Slovačke, Slovenije, Turske, Švajcarske i Španije. Svi oni su zajedno doprineli da ovogodišnja BINA bude uspešna."

Jelena Ivanović Vojvodić, izložba Isijavanje – otkrivene pojavnosti Foto: Aleksandar Gazibara

Ružica Sarić podsetila je publiku da i ove godine može da učestvuje u tradicionalnim BINA šetnjama. „Jedna je u nedelju, 3. maja, od Brankovog mosta ka Dorćolu, dok je drugi izlet 10. maja. Oba programa inspirisana su izložbom Isijavanje, a neke od objekata koje ćete videti na ovoj izložbi prepoznaćete i kroz šetnju i izlet“, zaključila je Ružica Sarić.

Zoran Abadić je istakao da je priprema izložbe bila izazovan zadatak.

"Namera nam je bila da se jednom ovakvom arhitektonskom smotrom prikažu radovi koji su tematski slični, ali su zapravo i reprezenti nacionalnih kultura u sredinama u kojima su nastali.“ Abadić je naveo da je na izložbi predstavljeno petnaest projekata koji su podeljeni u dve grupe. „Jedna je revitalizacija kulturnog i industrijskog nasleđa, što je samo po sebi vrednost svakog društva koje je ozbiljno i ima nameru da to nasleđe neguje, unapređuje i čuva od zaborava. Drugi set čini javna arhitektura, odnosno javni prostori svakodnevne upotrebe", naveo je kustos izložbe.

Zoran Abadić, izložba Isijavanje – otkrivene pojavnosti Foto: Aleksandar Gazibara

Profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Zoran Đukanović, svečano je otvorio izložbu i tom prilikom rekao: "Želim da se zahvalim na ovoj zaista neverovatnoj časti, da otvorim ovako važnu manifestaciju kao što je BINA. To je manifestacija koja traje, sve je bolja i sve više raste. To je rast u svakom smislu – ne samo u trajanju i količini, već pre svega u kvalitetu i uticaju koji ima na našu struku.“ Đukanović je dodao: „Psiholozi kažu da je za stvaranje navike ili nekakvih obrazaca ponašanja potreban samo 21 dan. Cenim da smo posle 21 godine konzumiranja BINE postali ozbiljni ovisnici."

Ova izložba predstavlja recentne, nagrađivane javne objekte i celine. Kustos izložbe je prof. mr Zoran Abadić, koji je i autor izložbe zajedno sa dr Jelenom Bogosavljević. Učesnici su Mihailo Timotijević, Miroslava Petrović Baludžić, Dejan Miljković, Jovan Mitrović, Breda Bizjak (SLO), Riste Dobrijević, Slobodan Radovanović, Emil Jurcan (HR), Srđan Marlović, Srđan Tadić, Milan Mijalković, Darko Polić, Dinko Peračić i Miranda Veljačić (HR), Vedran Jukić (HR), Milan Đurić, Aleksandru Vuja.

Ovogodišnje, 21. izdanje Beogradske internacionalne nedelje arhitekture – BINA 2026 održava se od 30. aprila do 30. maja u organizaciji Društva arhitekata Beograda i Kulturnog centra Beograda i pod pokroviteljstvom Grada Beograda i Inženjerske komore Srbije.

Izložba Isijavanje – otkrivene pojavnosti Foto: Aleksandar Gazibara

Centralna tema ovogodišnjeg izdanja BINE, "Arhitektura – javne funkcije – realizacije", kroz odabrane primere iz prakse predstavlja projekte koji su doprineli društvenom unapređenju i predstavljaju kvalitetne standarde u tipologiji javnih objekata i prostora. Ova tema oslanja se na iskustva Nagrade Evropske unije za savremenu arhitekturu "Mies van der Rohe", koja poslednjih godina stavlja fokus na održivu rekonstrukciju, inkluzivnost i društveni uticaj, favorizujući transformaciju postojećih struktura umesto novogradnje.

Realizaciju programa podržali su: EU program Kreativna Evropa, Goethe-Institut Srbija, Austrijski kulturni forum Beograd, Francuski institut u Srbiji, Ambasada Švajcarske u Beogradu, Poljski institut u Beogradu i brojni sponzori. U programu učestvuju studenti Arhitektonskog i Šumarskog fakulteta (Univerzitet u Beogradu), Fakulteta savremenih umetnosti, Akademije strukovnih studija Politehnika, Univerziteta Union Nikola Tesla, Akademije primenjenih umetnosti (Beč) i Univerziteta likovnih umetnosti (Bratislava).

