da li ga prepoznajete?

da li ga prepoznajete?

Nekadašnji velikan domaćeg ekrana, Ratko Tankosić, danas vodi miran život izvan domašaja filmskih kamera. Čovek čije su uloge u kultnim ostvarenjima poput "Specijalnog vaspitanja", "Kamiondžija" i "Boljeg života" ostale duboko urezane u pamćenje naroda, pronašao je utočište u likovnoj umetnosti. Njegova transformacija iz glumca u slikara odslikava širu sudbinu umetnika na ovim prostorima.

Nezaboravni Sarma iz Beograda

Rođen u prestonici 5. juna 1954. godine, Tankosić je postao jedno od najupečatljivijih lica jugoslovenskog filma. Iako je ostvario brojne epizodne role, publika ga i decenijama kasnije prepoznaje isključivo po jednom nadimku.

Ratko Tankosić Sarma Foto: Dragana Udovičić, Dragan Kadić, prentscreen/youtube/PRESIDENT Official

"Evo, prošlo je 40 godina, a i dalje me na ulici zovu Sarma. Ljudi su mi prilazili i pitali kako sam posle onih batina", izjavio je on svojevremeno, podsećajući na uticaj koji je njegova uloga ostavila na generacije.

Od glumačkih honorara do slikarskog platna

Razlog za povlačenje sa scene nije bio gubitak talenta, već surova realnost profesije. U retkim medijskim istupima, glumac je priznao da su se vremena promenila i da od nekadašnjeg posla više nije mogao da se izdržava. Smanjen broj projekata i smena generacija primorali su ga da se okrene slikarstvu, koje mu sada služi i kao duhovna hrana i kao sredstvo za opstanak.

"Retko se snimaju filmovi, a uloge koje sam ranije dobijao sada pripadaju mlađim glumcima", pojasnio je situaciju u kojoj se našao.

Život umetnika u tišini

Ratko Tankosić Sarma Foto: Damir Dervišagić

Danas ovaj beogradski umetnik retko napušta svoju privatnost. Uprkos slavi koju je nekada uživao, realnost je znatno skromnija. Sebe vidi kao nezavisnog stvaraoca koji se bori sa svakodnevicom, opisujući svoj trenutni status kao život" slobodnog umetnika koji živi od danas do juče". Njegova priča ostaje kao podsetnik na sjaj stare garde koja je, uprkos promenama, zadržala dostojanstvo kroz nove vidove kreativnosti.

