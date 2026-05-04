"Aranđele, neka ide!" Slobodan Milošević hteo da zabrani "Srećne ljude", jedna stvar mu je posebno smetala, a onda je Bata Živojinović umešao prste
Već godinama kruže priče da je snimanje legendarne serije "Srećni ljudi", koja je obeležila devedesete, u jednom trenutku bilo na ivici da bude prekinuto.
Prema pojedinim verzijama, glavni razlog navodno je bio odlazak dve ključne glumice – Dubravke Mijatović i Tanje Bošković, koje su, iz njima znanih razloga, odlučile da napuste projekat. Ipak, produkcija nije dozvolila da serija trpi – glumice su brzo zamenjene, a snimanje se nastavilo bez dužeg zastoja.
U galeriji pogledajte kadrove iz kultne serije "Srećni ljudi":
Međutim, iza kulisa se, čini se, odvijala i neka ozbiljnija priča. Prema rečima jednog od tvoraca serije, problem nije bio samo u glumačkoj postavi – već i u politici.
Naime, navodno je Slobodan Milošević, tadašnji predsednik, imao ozbiljnih zamerki na seriju i želeo da se "Srećni ljudi" uklone sa televizijskog programa. Šta mu je tačno zasmetalo – ostaje nepoznato, ali se sumnja da su mu određeni prikazi stvarnosti u seriji bili "nepoželjni".
"Aranđele, neka ide!"
Legendarni glumac Velimir Bata Živojinović uspeo je da u poslednjem trenutku preokrene situaciju i ubedi predsednika da promeni mišljenje.
"Kada danas gledate 'Srećne ljude', vidite da je to jedna gorka slika društva. Vidite kako su nastajali tajkuni, njihovu spregu s vlašću, tu se vidi kako su pljačkali narod. U seriji postoji jedno odeljenje u psihijatriji koje je nazvano 'odeljenje deviznih štediša'. Tada je Vučelić bio direktor državne televizije i od njega smo imali podršku. Mada, pročulo se u jednom trenutku da Slobodan Milošević nije baš najzadovoljniji serijom i da će možda zaustaviti snimanje. Međutim, na jednom skupu Bata Živojinović je video Miloševića i pitao ga za seriju 'Srećni ljudi'. Bata mi je pričao da ga je Sloba potapšao po ramenu i rekao: 'Aranđele, neka ide'", zapisao je scenarista serije Siniša Pavić u svojoj monografiji.
(Kurir.rs/ Mondo)
Video: Desimir Stanojević i Radmila Savićević pevaju