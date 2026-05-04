Slušaj vest

Već godinama kruže priče da je snimanje legendarne serije "Srećni ljudi", koja je obeležila devedesete, u jednom trenutku bilo na ivici da bude prekinuto.

Prema pojedinim verzijama, glavni razlog navodno je bio odlazak dve ključne glumice – Dubravke Mijatović i Tanje Bošković, koje su, iz njima znanih razloga, odlučile da napuste projekat. Ipak, produkcija nije dozvolila da serija trpi – glumice su brzo zamenjene, a snimanje se nastavilo bez dužeg zastoja.

U galeriji pogledajte kadrove iz kultne serije "Srećni ljudi":

1/19 Vidi galeriju Kultna serija Srećni ljudi snimana je pre više od 30 godina Foto: Printscreen, Pritnscreen

Međutim, iza kulisa se, čini se, odvijala i neka ozbiljnija priča. Prema rečima jednog od tvoraca serije, problem nije bio samo u glumačkoj postavi – već i u politici.

Naime, navodno je Slobodan Milošević, tadašnji predsednik, imao ozbiljnih zamerki na seriju i želeo da se "Srećni ljudi" uklone sa televizijskog programa. Šta mu je tačno zasmetalo – ostaje nepoznato, ali se sumnja da su mu određeni prikazi stvarnosti u seriji bili "nepoželjni".

Slobodan Milošević Foto: Profimedia

"Aranđele, neka ide!"

Legendarni glumac Velimir Bata Živojinović uspeo je da u poslednjem trenutku preokrene situaciju i ubedi predsednika da promeni mišljenje.

Foto: Printskrin

"Kada danas gledate 'Srećne ljude', vidite da je to jedna gorka slika društva. Vidite kako su nastajali tajkuni, njihovu spregu s vlašću, tu se vidi kako su pljačkali narod. U seriji postoji jedno odeljenje u psihijatriji koje je nazvano 'odeljenje deviznih štediša'. Tada je Vučelić bio direktor državne televizije i od njega smo imali podršku. Mada, pročulo se u jednom trenutku da Slobodan Milošević nije baš najzadovoljniji serijom i da će možda zaustaviti snimanje. Međutim, na jednom skupu Bata Živojinović je video Miloševića i pitao ga za seriju 'Srećni ljudi'. Bata mi je pričao da ga je Sloba potapšao po ramenu i rekao: 'Aranđele, neka ide'", zapisao je scenarista serije Siniša Pavić u svojoj monografiji.

Video: Desimir Stanojević i Radmila Savićević pevaju