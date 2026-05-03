Sastav Lajbah objavio je na Praznik rada, 1. maja, album "Musick" za izdavačku kuću Mute. Izdanje je dostupno na vinilu, CD-u i digitalno, a donosi saradnji sa, između ostalih, Vijalom i Senidom. Nosač zvuka istovremeno je slavlje i kritička disekcija sadašnjeg doba izobličene stvarnosti i kičastog oponašanja pomoću veštačke inteligencije; kolekcija neosporno zaraznog popa koji uživa u hiperubrzanoj postmodernosti.

- Možda su ovo poslednji trenuci kad stvaranje muzike iz čistog užitka još ima neki širi smisao - pre nego što nas strana, generativna inteligencija sve nadmaši i nadigra. Zato smo iskoristili ovaj trenutak - poručuju iz benda.

Naslov albuma "Musick" krije ključ njegove dvojnosti. Govori o prezasićenosti, o zasićenju muzikom u vremenu kad je ima toliko da nas jedva više može dotaći. Svakog dana na internet se postavi više od 100.000 novih pesama, od kojih većina nikad neće biti preslušana. Sve više muzike stvara veštačka inteligencija - digitalno smeće koje slušaju samo botovi. Kao i kod mnogih aspekata savremenog života, čak i samo slušanje muzike danas u nama budi sumnju u stvarnost.

"Musick" izražava to bolesno stanje kroz izmičuće zvuke i reference, ali govori i o drugoj vrsti bolesti: Lajbah nastavlja svoju patološku posvećenost muzici, koja se manifestuje kao "opsesija, neka vrsta droge", i u ovom dobu prezasićenosti.

Video za "Musick" snimljen je u zgradi Letonske akademije nauka, hiperrealnom totemu socijalističkog klasicizma, i prikazuje frontmena Lajbaha koga održava u životu upravo ono što ga istovremeno uništava: muzika. Spot je režirao Morten Travik, koji je grupi omogućio putovanje u Severnu Koreju i dokumentovao ga u filmu "Liberation Day" (2016). Takođe je režirao njihov spot za "The Sound of Music" (iz 2018. godine) kao i za "The Whistleblowers" (iz 2014). On objašnjava:

- U skladu sa umetničkim i filozofskim principima Lajbaha, težimo potpunom spoju Džordža Orvela i Ledi Gage".

"Fluid Emancipation" je još jedna od pesama koju je koproducirao Ričard Eks, u kojoj Lajbah detaljnije istražuje kako se vrednosti velikih tehnoloških korporacija - povezanost, fleksibilnost, brzina i neprekidni tok - odražavaju u današnjoj kulturi i umetnosti. Ta beskonačna cirkulacija informacija, tela, ideja i kapitala stvara osećaj slobode i emancipacije, ali istovremeno slabi refleksiju, prosuđivanje i kritičku distancu.

Ričard Eks je koproducirao i vodeći singl albuma "Allgorhythm", smeli kolaž elektronskih pop obrazaca, zaraznih refrena i bitova. I sadržajem i formom vešto izjednačava manipulativnu prirodu algoritama sa samom prirodom muzike - oboje su čarolije koje nas nemilosrdno drže pod kontrolom.

Glas glavnog vokala u "Resistencia" kontrastira grubom tonu gostujućeg vokala Gregora Strazbergera iz benda MRFY.

- Sve više nas inspiriše raznolika muzička scena u Sloveniji. Ovaj album je prilika za direktnu saradnju - poručili su na promociji u Ljubljani.

Gostujući vokali na albumu donose raznovrsne nijanse i naglašavaju napetost između umetnosti i haosa, između veštačkog i disruptivnog. Manca Trampuš iz benda Koala Voice donosi nepredvidivu energiju u "Keep It Reel". Dona Marina Mertenson pruža pop kontrapunkt u numerama "Singularity" i "Yes Maybe No". U "Love Machine" industrijski ritmovi se prepliću sa senzualnim glasom Senide.

- Njen glas ruši klišee i norme industrije u kojoj dominiraju muškarci - saradnja s njom je izjava sama po sebi.

Pomoć od AI

"Luigi Mangione" je možda najaktuelnija pesma na albumu, a priča se završava pesmom "AI - Das göttliche Kind", napisanom pomoću veštačke inteligencije.

- Zadali smo AI da napiše samokritiku. Odgovorila je kvazivagnerijanskom vizijom inspirisanom "Sumrakom bogova". Pesma je eterična dens-pop himna s halucinatornim prizvukom - zaključili su.

Lajbah kreće na turneju 18. maja u Gracu, a zapravo 14. maja u Trbovlju.

