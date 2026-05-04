Slušaj vest

Sonja Kolačarić uveliko gazi petu deceniju života, ali za nju vreme kao da je stalo jer na vitkoj liniji mogu da joj pozavide i mnogo mlađe devojke.

Glumom je počela da se bavi 1999. godine, a dodatnu popularnost doneli su joj filmovi "Nebeska udica" i "Čarlston za Ognjenku".

Screenshot 2025-05-05 130544.png
Film Nebeska udica Foto: printscreen/youtube/srpskakinematografija

Iako je u tom periodu bila na vrhuncu karijere, 2011. godine odlučila je da se povuče iz javnosti i napravi pauzu od glume kako bi se posvetila porodici. U braku sa rediteljem Andrejem Ivančevićem dobila je dvoje dece.

U galeriji pogledajte Sonju Kolačarić u filmu "Nebeska udica":

Sonja Kolačarić u filmu Nebeska udica Foto: printscreen/youtube/srpskakinematografija

- Prestala sam da radim kada sam rodila jednu medenu bebu koja je mnogo volela da budem u blizini. Ta beba, kao i svako drugo ljudsko mladunče, nije bila čak ni svesna da postoji zasebno, bez mene. Tada sam odlučila da želim da budem dostupna tom mališi uvek, od jutra do mraka, svakoga dana bez izuzetka, kako bih mu pomogla da se što stabilnije uspostavi u ovom novom, velikom svetu. Prvih godinu dana tako, pa polako. To je bio plan, ali onda se rodila još jedna, medena, ćelava beba. I tako su prošle četiri godine. Dakle, da, pauza u poslu je bila moja odluka. I naravno da mi je posao ponekad veoma nedostajao. Ali, bez sumnje, ponovila bih isto - rekla je Sonja jednom prilikom za domaće medije.

U galeriji pogledajte kako danas izgleda glumica Sonja Kolačarić:

Sonja Kolačarić Foto: Gordan Jović, RTS, GORDAN JOVIC/GORDAN JOVIC, Marina Lopičić

Nakon povratka na scenu, sačekale su je role u serijama "Tate", "Državni službenik", "Močvara", "Ključ" i "Nečista krv". Njenom talentu publika je nastavila da se divi, ali i lepoti kojom pleni na sceni i pred kamerama.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteKultura"Zajedno rešavamo težak slučaj u novoj krimi-seriji" Dušanka Stojanović Glid i Sonja Kolačarić o projektu "Okamova oštrica"
09.07.2025 Okamova ostrica GJ 59.jpg
KulturaU "Nebeskoj udici" je bila Seka, a onda se povukla sa scene: Lepa Sonja je neko vreme bila u ilegali, a evo kako sada izgleda
Screenshot 2025-05-05 130544.png
Kultura"LJUDI SE LJUBE I MAZE KOD KUĆE, A MI TO RADIMO I KOD KUĆE I NA POSLU" Glumica otvoreno o EROTICI na filmu i privilegiji koju ima
sonja-kolacaric.jpg
KulturaGODINU DANA NISAM NIŠTA SNIMALA! Lepa glumica Sonja Kolačarić čekajući nove uloge otkrila još jedan svoj TALENAT
sonja-kolacaric.jpg

 VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: 

Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija