Kako izgleda prelepa Maja iz filma "Mrtav ladan" 24 godine kasnije: Posle kultnog filma je dugo nismo videli, a evo zašto je pravila pauzu
Sonja Kolačarić uveliko gazi petu deceniju života, ali za nju vreme kao da je stalo jer na vitkoj liniji mogu da joj pozavide i mnogo mlađe devojke.
Glumom je počela da se bavi 1999. godine, a dodatnu popularnost doneli su joj filmovi "Nebeska udica" i "Čarlston za Ognjenku".
Iako je u tom periodu bila na vrhuncu karijere, 2011. godine odlučila je da se povuče iz javnosti i napravi pauzu od glume kako bi se posvetila porodici. U braku sa rediteljem Andrejem Ivančevićem dobila je dvoje dece.
U galeriji pogledajte Sonju Kolačarić u filmu "Nebeska udica":
- Prestala sam da radim kada sam rodila jednu medenu bebu koja je mnogo volela da budem u blizini. Ta beba, kao i svako drugo ljudsko mladunče, nije bila čak ni svesna da postoji zasebno, bez mene. Tada sam odlučila da želim da budem dostupna tom mališi uvek, od jutra do mraka, svakoga dana bez izuzetka, kako bih mu pomogla da se što stabilnije uspostavi u ovom novom, velikom svetu. Prvih godinu dana tako, pa polako. To je bio plan, ali onda se rodila još jedna, medena, ćelava beba. I tako su prošle četiri godine. Dakle, da, pauza u poslu je bila moja odluka. I naravno da mi je posao ponekad veoma nedostajao. Ali, bez sumnje, ponovila bih isto - rekla je Sonja jednom prilikom za domaće medije.
U galeriji pogledajte kako danas izgleda glumica Sonja Kolačarić:
Nakon povratka na scenu, sačekale su je role u serijama "Tate", "Državni službenik", "Močvara", "Ključ" i "Nečista krv". Njenom talentu publika je nastavila da se divi, ali i lepoti kojom pleni na sceni i pred kamerama.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: