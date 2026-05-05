Slušaj vest



Vladan Matijević, jedan od najvećih pisaca današnjice, dobitnik gotovo svih najznačajnijih književnih priznanja, napisao je zbirku priča "Nora i Zmija", podeljenu u pet ciklusa i sastavljenih od naizgled nepovezanih fragmenata, često grotesknih i uvrnutih ispovesti glavnih junaka, skazova u kojima se ogleda nakaradna logika, naopaki sistem vrednosti i nevesela svakodnevica savremenog potrošačkog društva. Prema rečima Matijevića, junaci priča su "ljudi koji su u sukobu sa logikom zato što su zakoni sveta iščašili logiku, a oni nisu bili u stanju da se prilagode novom poretku stvari". Jedna od tema u knjizi je i svevreme, odnosno ideja da ljudi ostaju isti, a da se s protokom vremena menja svet, tačnije njegovi zakoni, važeći bonton i tehnološki procesi.

Vladan sa nagradom Beogradski pobednik Foto: Živorad Kuzmanović



- Pišući ovu čudnu knjigu, imao sam utisak da mi stvarni svet, iako u mojim pričama prikazan kao izvitoperen i začudan, postaje za nijansu jasniji, i nadam se da će i čitaocima biti takav, ali pre svega se nadam da će moje priče doživeti kao svoje i da će im junaci priča kakvi-takvi su postati bliski - navodi autor.

Istovremeno, ono što ovu prozu čini neobičnom, gotovo nadrealnom, jesu elementi fantastike i apsurdnog prelamanja vremena jer, prema rečima pisca, u mnogim pričama "novo počinje i traje paralelno sa starim", pa će tako čitalac saznati zašto je Pelop, starogrčki heroj Peloponeza, angažovao advokatsku kancelariju, kada lepa Jelena obično posećuje kozmetički salon ili šta Bog najavljuje u prognozi vremena preko TV obraćanja...