Da li ste spremni za rimejk?

Film "Đavo nosi pradu 2" osvojio je srca publike i u Srbiji. Dvadeset godina nakon što su ostvarili upečatljive glavne uloge Mirande, Endi, Emili i Najdžela, ovih dana gledamo povratak Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči na mesta gde su bili pre. Modne ulice Njujorka, kao i elegantna kancelarija magazina Pista, u kojoj još uvek vlada neprikosnovena Miranda Prisli, jezgro je okupljanja voljenih likova, s novim tokom događaja.

Prvi deo serijala, iz 2006. godine, postao je svetski fenomen obeleživši ubrzo mnoge generacije, a dve decenije posle, oslanjajući se na originalni scenario, urednica modnog časopisa u centru je zbivanja, ovaj put sa ozbiljnijim poslovnim problemima.

Dok pokušava da se snađe u svetu u kojem štampano novinarstvo izumire, Miranda Prisli se suočava sa svojom starom asistentkinjom Emili Čarlton, koju sada igra Emili Blant i koja je postala uticajni rukovodilac u luksuznoj poslovnoj grupi za oglašavanje. Pristlijevoj je očajnički potreban novac, a potreban joj je još neko... Nas je zanimalo koji srpski glumci bi bili idealni da snime rimejk.

Miranda Pristli

Ova uloga zahteva glumicu koja može da zrači apsolutnim autoritetom, sofisticiranošću i da ledi krv u žilama samo jednim podizanjem obrve.

Nataša Ninković ima tu neverovatnu dubinu, oštar pogled i prirodni autoritet. Vrlo lako je možemo zamisliti kako potpuno smirenim, a opet zastrašujućim tonom izgovara čuvenu repliku: "To bi bilo sve."

Anica Dobra mogla bi da bude prva rezerva. Njena urbana energija, harizma i besprekoran osećaj za stil omogućili bi joj da odigra hladnu, ali briljantnu urednicu na jedan specifičan, možda još ciničniji način.

Endi Saks

U nastavku, Endi više nije naivna asistentkinja, već izgrađena novinarka i urednica koja se možda ponovo susreće sa svetom za koji je mislila da ga je ostavila iza sebe. Potrebna je glumica koja odiše pameću, zdravim razumom, ali i elegancijom.

Milena Radulović ima prirodnu odlučnost i inteligenciju u pogledu. Odlično bi iznela transformaciju lika koji sada igra po sopstvenim pravilima, ali mora ponovo da se suoči s Mirandom.

Reditelji smatraju da je dobar izbor i Nina Janković. Njena lepota, šarm i moć transformacije bi savršeno legli za ulogu žene koja balansira između ozbiljne karijere i glamura koji potajno voli.

Emili Čarlton

Emili je ambiciozna, neurotična, oštra na jeziku i opsednuta modom. Njen lik je izvor najboljih komičnih, ali i dramskih trenutaka.

Jelisaveta Orašanin je pravi izbor jer je sjajna komičarka. Lako bi iznela histerične ispade zbog posla, modnih trendova i stresa, uz onu prepoznatljivu dozu snobizma koja Emili čini toliko zabavnom.

Najdžel

Ne možemo da zaboravimo lik Najdžela. Za ulogu modnog direktora i mentora sa oštrim smislom za humor Miloš Timotijević (koji sjajno nosi odela i ima odličnu dikciju) ili Gordan Kičić (koji bi uneo savršenu dozu sarkazma i šarma) bili bi pun pogodak! Na prvu loptu, to je - zbog frizure - Dejan Lutkić.

Za samo prvi vikend prikazivanja film je inkasirao neverovatnih 233,6 miliona dolara širom sveta. Zanimljivo je da je bolje ocenjen od prvog dela. U Americi je prvi na listi gledanosti.

