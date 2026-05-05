U Kulturnom centru Pančeva 4. maja, dan nakon što je sveta, saborna, apostolska i pravoslavna crkva obeležila pomen na Svetog vladiku Nikolaja, održan je program "Molitvom ka nebeskoj Srbiji", posvećen jednom od naših najistaknutijih misionara i govornika, kao i najupečatljivijih i najcenjenijih ličnosti srpske pravoslavne duhovnosti.

Nakon prošlogodišnje uspešno održane svečanosti, i ove godine je veče započeto pesmom vladikinih bogomoljaca, sestrama Mirom i Marijom, pesmama "Sveta Žičo, Studenice bela", "Podaj, Gospode" i "Povratak ocu nebeskom", nakon čega je brat Mihajlo izveo na fruli dve numere.

Za muzikom je usledila beseda Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog "O herojima našeg vremena", koju je govorio naš istaknuti dramski umetnik Nebojša Dugalić.

U video-prilogu poslušajte kako je Nebojša Dugalić izvodio besedu "O herojima našeg vremena".

Na samom kraju brat Mihajlo izveo je jednu bogomoljačku pesmu na fruli na kojoj je i sam vladika Nikolaj svirao.

Ovo sabranje održano je uz blagoslov njegovog visokopreosveštenstva mitropolita banatskog gospodina Nikanora.

Inače, Sveti vladika Nikolaj je dve godine boravio u Pančevu. Nemačke vlasti tokom Drugog svetskog rata pritvorile su ga u manastiru Vojlovica od 16. decembra 1942. do 14. septembra 1944. godine.

On je o svemu ovom ostavio knjigu "Vojlovički stoslov", koju je pisao tokom svog zatočeništva.

