Otvorena izložba Andreja Bjelića "Skoro letenje" u Aleksić galeriji: Serija od 15 radova nove produkcije
U Aleksić galeriji savremene umetnosti u Kragujevcu u subotu, 25. aprila je otvorena izložba Andreja Bjelića, pod nazivom "Skoro letenje".
Bjelić je predstavio novu seriju koju čini 15 radova, koji nose njegov prepoznatljiv vizuelni izraz. Dominiraju figure životinja - dinosaurusa, ajkuae, mačaka, kitova, leoparda…
Pogledajte radove Andreja Bjelića
- Izuzetno veliki odziv publike na otvaranju potvrđuje da je reč o umetniku čiji rad uspeva da uspostavi relevantan dijalog sa savremenim trenutkom. Za Aleksić galeriju, ova izložba je važan segment programske linije usmerene ka afirmaciji autora sa jasno definisanim i autentičnim izrazom - zaključuje Aleksić.
Izložba Andreja Bjelića "Skoro letenje" u Aleksić galeriji savremene umetnosti traje do 19. maja 2026. godine.
