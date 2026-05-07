Mladog glumca Milana Kolaka imali smo prilike da vidimo u raznovrsnim ulogama u kojima je pokazao širok opseg svog talenta i veliku moć transformacije. Publika ga najviše pamti po rolama u "Tomi", "Kralju Petru Prvom", "Urgentnom centru, "Drim-timu", "Ubicama mog oca", ali i po radu u pozorištu. Sad polako osvaja i rusko tržište, a od jeseni ćemo ga gledati i u drugoj sezoni serije "Tunel". Za TV Ekran, između ostalog, govori i o planovima za predstojeće leto.

Godina vam je počela nagradom u Beogradskom dramskom pozorištu. Šta vam znače priznanja?

- Nagrade su uvek podsticaj. To su stvarno uvek lepe stvari, daju vam neku motivaciju da nastavite dalje, a i govore da ste na dobrom putu.

Dobili ste i novu ulogu u Rusiji?

- Snimio sam tamo seriju pre dve godine koja se trenutno prikazuje na jednoj ruskoj platformi. Rad na drugom jeziku, s ljudima koji jedva govore engleski, potpuno je novo iskustvo. Ceo proces oko sporazumevanja je bio naporan, treba razumeti šta reditelj traži od vas. Ali je to bilo i predivno iskustvo.

Na snimanju serije Žar Foto: Ustupljene fotografije

Reč je o seriji "Žar"?

- Da, isto se prevodi i kod nas - žar. Govori o kuvaru koji duguje novac mafiji. Igram člana te mafije.

Uloga je na ruskom jeziku?

- Tako je, govorim na ruskom koji inače ne znam. Učio sam ga baš za ovu ulogu, a desilo se slučajno. Agent iz Rusije me je pozvao da uradim kasting. Snimio sam audiciju i sve se tako brzo desilo da sam već za 10 dana bio tamo i počeo snimanje.

Publika ne zna da je vaš rođeni stric Dragan Kolak nastavnik ruskog jezika. Da li vas je on spremao za snimanje?

- Nisam hteo da opterećujem strica, da se brukam kako ne znam dobro da govorim, tako da sam zamolio prijatelje da me spreme. Od njih me nije sramota (smeh).

Na snimanju serije Tunel Foto: Ustupljene fotografije



Čeka vas i serija "Tunel"?

- Završili smo snimanje druge sezone. Igram novu ulogu. Pridružujem se ekipi pregovarača, jedan "comic relief" u celoj priči. Takođe, uzbudljivo snimanje s dosta akcionih scena.

U pozorištu vas gledamo u novom "Kralju Ibiju". Da li ste imali teret kultne predstave?

- Nisam, a i publika mora da se oslobodi tog tereta i pritiska. Ako razmišljate o njemu, stalno ćete imati neke prepreke, tako da smo se mi opustili. Pravili smo našu predstavu, naše likove, našu zajednicu, ali Ibi je Ibi. Ima toliko Ibija oko nas. Isti je fenomen u pitanju.

Andrija Milošević kaže da je novi Ibi lud. Kako biste ga vi opisali?

- Novi Ibi je pohlepan. Jedna ljuštura od čoveka u kojoj je ostala samo ambicija. On je nezasit, glup, zao, tvrdoglav i uradiće sve da nahrani svoju pohlepu. On je smešan, klovn, ali zapravo je opasan. Opasan je pre svega zbog toga što je glup jer vi ne znate nijedan njegov sledeći korak i zato će ova predstava biti na početku smešna, ali očekujem da će publika, kad ode kući, shvatiti, a nadam se i postideti što se smejala.

Iza vas je naporna godina. Imate li plan za ovo leto?

- Čeka me odmor s porodicom. Potrebno mi je da provedem vreme s njima. U BDP od septembra krećemo da radimo "Nadu" Ante Tomića, tako da ima vremena da se odmorimo, pripremimo i s radošću uđemo u taj komad. Ovo je godina komedije, pa je atmosfera u pozorištu i na svim probama relaksirajuća i veoma zabavna.