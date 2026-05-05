Roman "Ukus uspomena", potpuno jedinstven i originalan u svojoj formi, nije klasična zbirka priča, niti samo knjiga recepata, već unikatni žanrovski hibrid u kojem se miris tek ispečenog hleba mešaju sa najdubljim životnim filozofijama. Na stranicama ove knjige, Olivera diskretno i toplo otvara vrata doma koji je delila sa sa svojim suprugom Đorđem , otkrivajući kako su se kroz decenije sudbine preplitale nad tanjirima, i kako su najvažniji životni odgovori često ostajali u aromi jutarnje kafe ili načinu na koji se lomi hleb. Autorka nas vodi kroz mapu čula, gde se kuhinja pretvara u utočište, a zajednički život u poeziju.

"Dugo sam verovala da se uspomene čuvaju isključivo u rečima. A onda sam shvatila da nam se one zapravo najvernije vraćaju kroz mirise i ukuse, onda kada ih najmanje očekujemo. Ova knjiga je moj pokušaj da spojim svakodnevnu magiju kuhinje sa životnim putovanjem koje nas je vodilo od teških tišina do zvezda. To je knjiga za sve one koji znaju da se najlepša zvezdana neba ne traže u daljinama, već se ukažu iznenada, kroz rupu na sopstvenom plafonu koji se jedne olujne noći srušio, podsećajući nas da u zajedničkom životu čak i kroz ruševine uvek zasijaju najsjajnije zvezde. U njoj se susreću kuhinje i sudbine, ljubav i gubitak, humor i seta. I jedno jednostavno pitanje koje svako od nas nosi: šta je to što nas zaista čuva kroz vreme? Možda odgovor nije u velikim rečima. Možda je u najčistijim delovima nas samih, gde su avanture počinjale pod krošnjom duda, a horizonti bili samo početak jedne velike zajedničke priče…", istakla je autorka Olivera Balašević.