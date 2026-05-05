Jedan od najpoznatijih baleta u istoriji svetske kulture, "Labudovo jezero" Petra Iliča Čajkovskog, biće izveden 7. juna u Plavoj dvoran i Sava centar . Ovo bezvremeno remek-delo, koje već decenijama osvaja publiku širom sveta, izvode vrhunski baletski umetnici - vodeći solisti i laureati prestižnih međunarodnih nagrada, čije je umeće oblikovano na najvažnijim scenama Rusije, uključujući Boljšoj i Marinski teatar.

Reč je o visokoj međunarodnoj produkciji, sa pažljivo osmišljenom scenografijom, svetlom i zvukom, sve u funkciji naglašavanja raskoši i emotivne dubine ovog remek-dela.

"Labudovo jezero" ostaje simbol klasične elegancije, savršen spoj nezaboravne muzike, rafinirane koreografije i snažne dramske naracije. Priča o princu Zigfridu i začaranoj princezi Odeti, osuđenoj da živi kao beli labud, razvija se kao poetska priča o ljubavi, vernosti i snazi obećanja.

Ikonične scene belih labudova, virtuozne varijacije i veličanstveni ansambli stvaraju atmosferu istinske pozorišne magije, dok interpretacije vodećih solista otkrivaju svu lepotu ruske baletske tradicije kroz izuzetnu tehniku, izražajnost i scenski nastup.

Ulaznice za ovaj spektakl već su u prodaji putem Efinity prodajnih mesta i online: https://efinity.rs/event-details/swan_lake_32145

Beogradska publika ima retku priliku da u Sava Centru doživi umetničko nasleđe koje više od jednog veka inspiriše svet i ostaje jedan od najviših izraza baletske umetnosti.

Balet Igora Mojsejeva održao dva koncerta u Sava centru i oduševio publiku svakom numerom

Kultura Balet Igora Mojsejeva održao dva koncerta u Sava centru i oduševio publiku svakom numerom

Ples udvoje na vrhovima prstiju: Svetlana Zaharova i Vadim Rjepin nastupaju u Sava centru

Kultura Ples udvoje na vrhovima prstiju: Svetlana Zaharova i Vadim Rjepin nastupaju u Sava centru

Spoj koji oduzima dah: Najveća balerina današnjice i "najsavršeniji violinista" sveta na istoj sceni

Kultura Spoj koji oduzima dah: Najveća balerina današnjice i "najsavršeniji violinista" sveta na istoj sceni

U Beogradu se održava deveta Balkanska olimpijada baleta i umetničke igre – okuplja umetnike iz više od 13 zemalja: evo koje su nagrade za najuspešnije! Izvor: Kurir televizija

Jedan od najpoznatijih baleta u istoriji svetske kulture, „Labudovo jezero“ Petra Iliča Čajkovskog, biće izveden 7. juna u Plavoj dvorani Sava Centar.

Ovo bezvremeno remek-delo, koje već decenijama osvaja publiku širom sveta, izvode vrhunski baletski umetnici - vodeći solisti i laureati prestižnih međunarodnih nagrada, čije je umeće oblikovano na najvažnijim scenama Rusije, uključujući Boljšoj i Marinski teatar.

Reč je o visokoj međunarodnoj produkciji, sa pažljivo osmišljenom scenografijom, svetlom i zvukom, sve u funkciji naglašavanja raskoši i emotivne dubine ovog remek-dela.

„Labudovo jezero“ ostaje simbol klasične elegancije, savršen spoj nezaboravne muzike, rafinirane koreografije i snažne dramske naracije. Priča o princu Zigfridu i začaranoj princezi Odeti, osuđenoj da živi kao beli labud, razvija se kao poetska priča o ljubavi, vernosti i snazi obećanja.

Ikonične scene belih labudova, virtuozne varijacije i veličanstveni ansambli stvaraju atmosferu istinske pozorišne magije, dok interpretacije vodećih solista otkrivaju svu lepotu ruske baletske tradicije kroz izuzetnu tehniku, izražajnost i scenski nastup.

Ulaznice za ovaj spektakl već su u prodaji putem Efinity prodajnih mesta i online: https://efinity.rs/event- details/swan_lake_32145

Beogradska publika ima retku priliku da u Sava Centru doživi umetničko nasleđe koje više od jednog veka inspiriše svet i ostaje jedan od najviših izraza baletske umetnosti.