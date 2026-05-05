Slušaj vest

Jedna od najznačajnijih i najtraženijih predstava savremenog srpskog teatra, "Semper Idem", rađena po remek-delu Đorđa Lebovića u režiji Gorčina Stojanovića, igraće se i juna na Veliku scenu Narodnog pozorišta Sombor.

Saopštenje pozorišta vam prenosimo u celosti:

Najavljujemo dva igranja predstave SEMPER IDEM po romanu Đorđa Lebovića, u dramatizaciji i režiji Gorčina Stojanovića, koji su zakazani za 26. i 27. jun 2026, u 18.00 časova, na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Sombor.

Gorčin Stojanović Foto: Marina Lopičić

Ulaznice će biti puštene u prodaju na sledeći način:

- u četvrtak, 7. maja, od 10.00 časova, počinje prodaja ulaznica UŽIVO, na biletarnici Narodnog pozorišta Sombor,

- potom u petak, 8. maja, od 10.00 časova ulaznice će biti puštene I ONLINE, na tickets.rs kao i u Laguna knjižarama širom Srbije.

Jednak broj ulaznica biće pušten u prodaju i uživo i online, kako biste na oba načina mogli da dođete do njih.

Jedna osoba može da kupi maksimalno 6 ulaznica.

Foto: Nađa Repman, Narodno pozorište Sombor

Sala će biti klimatizovana.

Podsećamo vas da ulaznice nije moguće rezervisati putem društvenih mreža, kao i to da će u vreme prodaje ulaznica biletar biti onemogućen da se javlja na telefon.

Foto: Nađa Repman, Narodno pozorište Sombor

"Semper Idem" (uvek isto) predstavlja istoriografiju detinjstva Đorđa Lebovića u kojem autor priča o svom odrastanju u Kraljevini Jugoslaviji, neposredno pre početka Drugog svetskog rata. Predstava je skrojena, preuzevši naslove iz romana, tako što je izdeljena u tri celine. Prva celina nosi naziv „Od raja do pakla“, druga „Sazrevanje“ i poslednja Predskazanja/Veliki sunovrat.

Počevši od "Raja" predstava, na lirski način i sa dozom humora opisuje Lebovićeve porodične prilike - majku i oca, očuha, deda Adolfa, tetku Paulinu, kao i dedinu drugu ženu, baku Lauru, teču, tetke, baba-tetke i ujake, drugare, uz koje je odrastao nakon razvoda roditelja. Đorđe, publici, kao narator, komentariše dešavanja i na taj način dodatno pojašnjava radnju i pojačava utisak priče.

Sjajni Marko Marković u glavnoj ulozi Foto: promo Narodno pozorište Sombor



I, tako od "Raja", kroz "Sazrevanje", kroz dečiju vizuru, najavljuje strašne događaje; najavljuje rat i predstojeći pogrom nad jevrejskim narodom. Detinjim pogledom na život uspostavljena je distanca u odnosu na strahotu sudbine deteta koji je, nakon rata, ostao bez cele svoje porodice.

Bonus video: Kako Jokić provodi vreme u Somboru