Izdavačka kuća „Uz vetar“ i autor Sergej Faber dodeljuju nagradu od 1.000 evra čitaocu koji preko sajta slozi-spil.uzvetar.com složi poglavlja romana „Špil“ tačnim hronološkim redosledom.

Čitaoci romana „Špil“ autora Sergeja Fabera, u izdanju izdavačke kuće „Uz vetar“, imaju priliku da osvoje nagradu od 1.000 evra ukoliko uspeju da poglavlja ovog romana neobične strukture poređaju tačnim hronološkim redosledom. Putem sajta slozi-spil.uzvetar.com čitaoci u periodu od 11. maja u 13h do 11. decembra 2026. godine mogu da podnesu rešenje nagradnog zadatka. Svaki registrovani primerak

romana daje pravo na jedno poslato rešenje.

roman Špil

„Špil“ je roman koji je zapravo - špil, sastavljen od 56 poglavlja označenih sa četiri kartaška znaka i petim, džoker simbolom. Poredak poglavlja među koricama knjige je samo jedan od 19.703.175.733.886.378.721.923.519.337.600.000 načina da se priča

romana pročita bez kvarenja radnje, no samo jedan od njih je onaj u kojem su poglavlja poređana od najranijeg do najkasnijeg događaja. Upravo taj poredak traži se u nagradnom zadatku.

Sergej Faber o nagradnom zadatku

"Želeo sam da čitanje ovog romana, koji samim imenom sugeriše igru, pretvorim u pravu igru - igru pažnje. „Špil“ je dobra priča koja može da se čita na više načina bez opterećivanja vremenom, ali hronologija postoji - samo nije očigledna. Ja i inače u svemu što pišem volim da imam dijalog sa čitaocem: da čitalac uviđa, povezuje i predviđa, a ne samo da usvaja moju naraciju. Ova nagrada je moj način da zahvalim čitaocu koji u igri čitanja bude dovoljno pažljiv i radoznao.

O romanu (preuzeto sa uzvetar.com/izdanja/spil)

Misteriozni špil, kojim priča počinje, sadrži četiri posebne karte, karte koje pokušavaju da pobegnu, ali se vraćaju. Nastavak priče prati četiri lika, od kojih svako ima naizgled potpuno drugačiji život, ali događaji i pojave koji nagoveštavaju zajedničku nit i povezanost uprkos različitosti čine da se roman čita kao nerazdvojiva celina, u dahu. Roman „Špil“ je narativna polifonija, ali sa brižljivo građenim čvorištima susreta narativnih tokova, te se može čitati redosledom koji sami izaberete, jer je svaki čitalac pozvan da „Špil“ slaže kao sa-stvaralac.

O autoru (preuzeto sa sergejfaber.uzvetar.com)

Sergej Faber je književni pseudonim autora rođenog u Sarajevu 1986. godine. Živi i radi u Beogradu, gde je, nakon studija elektrotehnike, počeo da piše pod ovim imenom. Javnosti se predstavio 2024. svojim objavljenim prvencem „Čovek sa Albajsina“, a onda je, ni dve godine kasnije, „Špil“ takođe ugledao svetlost dana kao Sergejev drugi objavljeni roman.

O izdavaču (preuzeto sa uzvetar.com/o-nama)

„Uz vetar“ je izdavačka kuća koja veruje da su sve priče već ispričane — ali ne i do kraja razumljene. Upravo u tom prostoru između poznatog i neispričanog traže knjige koje imaju snagu da pomere način na koji gledamo na svet, ljude i odnose među njima. Izdanja biraju sa uverenjem da književnost nije samo pripovedanje, već susret: između priče i čitaoca, između poznatog i novog, između onoga što jeste i onoga što tek treba da bude shvaćeno.