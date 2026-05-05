Slušaj vest

Nakon velikog beogradskog koncerta u rasprodatom Hangaru, regionalna indie rock senzacija KOIKOI nastavlja svoj uspon na međunarodnoj sceni.

Spot za pesmu „Ti imaš mir“, sa aktuelnog albuma „O sreći u snovima“, ušao je u zvaničnu selekciju dva velika evropska festivala muzičkog videa, potvrđujući trenutak potpune internacionalizacije benda. KOIKOI je takođe potvrdio status predvodnika regionalne scene osvojivši dve ključne RUNDA nagrade – za Najbolji album i Najboljeg izvođača godine.

Na festivalu London Music Video Awards, spot je nominovan u dve ključne kategorije – Najbolji muzički video (Best Music Video) i Najbolja kinematografija (Best Cinematography). U trci za nagrade KOIKOI se nalazi u društvu velikih internacionalnih imena kao što su Snoop Dogg, Jack White, Stromae, Paul Kalkbrenner, Pendulum i Au/Ra.

Potvrda globalnog kvaliteta stiže i iz Nemačke, gde je spot uvršten u prestižni Silver Screening program u okviru Berlin Music Video Awards. U takmičarskim kategorijama ovog festivala nalaze se trenutno najveće svetske zvezde poput Sabrine Carpenter, Eda Sheerana, Rosalíe, Doje Cat, KATSEYE, DJ Snake-a, A$AP Rocky-ja, Raye i Travisa Scotta.

Režiju spota za pesmu „Ti imaš mir“ potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije je Džejlan Ibrahimović, a producent Vukota Antunović (Beef Production). Stojiljković ističe da je ovaj uspeh dokaz da autorski stav može da parira milionskim produkcijama:

„Spot je nastao kao nezavisni projekat, iz potrebe da se ideja izvede do kraja bez kompromisa, u uslovima koji su se više oslanjali na energiju, poverenje i zajednički rad nego na budžet. Proces je bio intenzivan i često na ivici izvodljivosti, ali upravo u tome je ležala njegova snaga. Zato nam ova nominacija znači posebno. Nalazimo se u konkurenciji sa radovima iza kojih stoje veliki sistemi, ozbiljni produkcioni uslovi i višestruko veći budžeti. Ova selekcija nije samo priznanje za jedan spot, već potvrda da su ideja, pristup i autorski stav i dalje važni i relevantni na globalnom nivou. Ponosni smo na ceo tim koji je stao iza ovog projekta i koji je, bez zadrške, dao maksimum da se ovakva vizija realizuje. Ovo je rezultat zajedničkog entuzijazma i vere da se i iz ograničenja može napraviti nešto što komunicira jasno i snažno“, izjavio je Stojiljković.

Za članove benda KOIKOI, uspeh spota je neodvojiv od njihove šire vizije povezivanja umetnika:

„Album 'O sreći u snovima' označio je novu etapu stvaralaštva i rada benda, u kojoj smo osnovali KoiKolektiv – platformu kojom negujemo zajednicu i podržavamo stvaralaštvo drugih autora. Snimanje spota 'Ti imaš mir' bilo je veliki iskorak i neizmerno nam je drago što naša muzika i vizuelni identitet sada ravnopravno stoje uz svetske produkcije i ulaze u programe međunarodnih festivala. Nakon beogradskog koncerta u Hangaru, gde smo pokazali da lokalna produkcija može biti na vrhunskom nivou, rame uz rame sa inostranim i da u fokus da stavimo i zajednicu sa kojom sarađujemo, ove nominacije su potvrda da smo na pravom putu“, poručuju iz benda.

KOIKOI apsolutni pobednici regionalne muzičke nagrade RUNDA

Paralelno sa globalnim uspesima, KOIKOI je potvrdio status predvodnika regionalne scene na dodeli Regionalne muzičke nagrade RUNDA u Beogradu. U konkurenciji od preko 60 izvođača i 50 izdanja, KOIKOI je dobio dve nagrade – proglašen je za Najboljeg izvođača godine, dok je aktuelni album „O sreći u snovima“, objavljen za KoiKolektiv Records, proglašen za Najbolji album godine. Ove nagrade, o kojima odlučuje žiri od 94 profesionalca i novinara iz celog regiona, potvrđuju da je KOIKOI trenutno najrelevantnije ime regionalne nezavisne scene.

Evropska turneja „O sreći u snovima“ 2026: od Szigeta do Islanda

KOIKOI se trenutno nalazi u jeku prolećne turneje, koja služi kao uvertira za intenzivno leto i nastupe širom Evrope. Bend će svoj prepoznatljiv zvuk doneti na bine nekih od najznačajnijih evropskih festivala, uključujući Sziget u Budimpešti, Pohodu u Slovačkoj i Electric Castle u Rumuniji, kao i Focus Wales u UK i Iceland Airwaves na Islandu, dok regionalnu festivalsku mapu pokrivaju nastupima na Sea Staru, Zagreb Beer Festu i MMF-u.