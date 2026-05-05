Poznati američki glumac Džon Malkovič postao je hrvatski državljanin. Vest je na društvenim mrežama objavio potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, koji mu je uručio rešenje o sticanju hrvatskog državljanstva.

Božinović je u svojoj objavi naveo kako je rešenje uručeno tokom "kratke, ali važne ceremonije".

"Svetski poznati glumac, koji je obeležio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin", napisao je ministar. Svoju objavu zaključio je re čima: "Čestitam i dobrodošli."

Čuveni glumac je 2021. godine gostujući u Zagrebu zbog svog muzičko-scenskog performansa "The Music Critic", predstavnicima sedme sile rekao: "Napola sam Hrvat. Tačka. Koliko ja znam. Delom sam Škot, delom Francuz. To nije nešto čime bih se ponosio niti nešto čega bih se stideo, mislim. To je činjenica".

Foto: Marina Lopičić

Poručio je tada da nije prvi put u Hrvatskoj.

"U Zagrebu nisam proveo mnogo vremena, bio sam samo tri ili četiri puta. Ne poznajem Zagreb toliko dobro. Posetio sam dosta ostrva, proputovali smo veliki deo obale. Bilo je lepo, fantastično. Išli smo na dugačko putovanje, poveo sam kolege i naše porodice na dugo krstarenje, tri nedelje, pre nekoliko godina".