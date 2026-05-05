Proslavljeni glumac Aleksandar Berček jedan je od najboljih sa domaće scene. Ostvario se na svim poljima, kako poslovnim tako i privatnih. Berček iza sebe ima dva braka i četvoro dece - iz prvog braka ima sina Nikolu i ćerku Milicu, a iz drugog Anu i Miloša.

Mada je poznat kao neko ko retko javno istupa, jendom prilikom je govorio i o svojim naslednicima.

Aleksandar Berček u seriji Stižu dolari

- Od četvoro moje dece dvoje je htelo da upiše glumu. Ja to nisam dozvolio.Da sam video da su talentovani, ne bih se mešao. Da su oni to stvarno hteli, uspeli bi i bez mene. Mogu drvo da naučim da položi prijemni na FDU, ali sebi sam odavno dao reč da nikome neću pomoći. Ko vredi, može da uspe i bez moje pomoći - iskren je bio glumac u jednom od svojih intervjua.

Kao i slavni otac, niko od njih ne voli da se privatno eksponira u javnosti. Ipak, ime tridesetsedmogodišnjeg Nikole privuklo je pažnju na odjavnoj špici serije „Tajna vinove loze“, a gledaoci su se zapitali da li je zvučno prezime slučajnost ili je reč o sinu Aleksandra Berčeka.

Nikola Berček niz godina je deo filmskog sveta, doduše iza kamera. Po zanimanju je scenograf, a bavi se i produkcijom. Bio je deo ekipe brojnih filmova i serija: „Profesionalac“, „Jagodići“, „Ulica lipa“, „Kordon“, „Pad u raj", "Smrdljiva bajka" i "Ivkova slava".

Kad nije u filmadžijskom svetu, Nikola se bavi muzikom, i gitarista je alternativnog rok benda Autopark.