"Sebi sam odavno dao reč, nikome neću pomoći..." Aleksandar Berček svojoj deci ovo nikada nije dozvolio
Proslavljeni glumac Aleksandar Berček jedan je od najboljih sa domaće scene. Ostvario se na svim poljima, kako poslovnim tako i privatnih. Berček iza sebe ima dva braka i četvoro dece - iz prvog braka ima sina Nikolu i ćerku Milicu, a iz drugog Anu i Miloša.
Mada je poznat kao neko ko retko javno istupa, jendom prilikom je govorio i o svojim naslednicima.
- Od četvoro moje dece dvoje je htelo da upiše glumu. Ja to nisam dozvolio.Da sam video da su talentovani, ne bih se mešao. Da su oni to stvarno hteli, uspeli bi i bez mene. Mogu drvo da naučim da položi prijemni na FDU, ali sebi sam odavno dao reč da nikome neću pomoći. Ko vredi, može da uspe i bez moje pomoći - iskren je bio glumac u jednom od svojih intervjua.
Kao i slavni otac, niko od njih ne voli da se privatno eksponira u javnosti. Ipak, ime tridesetsedmogodišnjeg Nikole privuklo je pažnju na odjavnoj špici serije „Tajna vinove loze“, a gledaoci su se zapitali da li je zvučno prezime slučajnost ili je reč o sinu Aleksandra Berčeka.
Nikola Berček niz godina je deo filmskog sveta, doduše iza kamera. Po zanimanju je scenograf, a bavi se i produkcijom. Bio je deo ekipe brojnih filmova i serija: „Profesionalac“, „Jagodići“, „Ulica lipa“, „Kordon“, „Pad u raj", "Smrdljiva bajka" i "Ivkova slava".
Kad nije u filmadžijskom svetu, Nikola se bavi muzikom, i gitarista je alternativnog rok benda Autopark.