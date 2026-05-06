Legendarna glumicaVesna Pećanac, koja je decenijama bila zaštitno lice domaće kinematografije, ponovo je dospela u žižu javnosti zahvaljujući nesvakidašnjem prizoru u srcu Beograda. U sred Knez Mihailove ulice, nekadašnja zvezda pridružila se poznatoj uličnoj muzičarki Katarini Savić u spontanom izvođenju svetskog hita "I Will Survive".

Pesma i radost u centru Beograda

Snimak ovog dirljivog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama, a prolaznici su oduševljeno posmatrali glumičin improvizovani performans. Katarina Savić je uz video na Instagramu dodala opis u kojem ističe skromnost i vedrinu Vesne Pećanac, koja je, ostavljajući prilog mladim umetnicama, unela posebnu energiju u centar grada. Iako se godinama držala povučeno, njena harizma i dalje pleni pažnju publike.

Životna borba iza kulisa slave

Iza sjajnih uloga i prepoznatljivog osmeha krije se potresna sudbina obeležena teškim iskušenjima. Vesna je decenijama delila život sa jednim od najvećih reditelja, Živkom Nikolićem, ali su njihovi zajednički dani završeni u velikom bolu. Najmračniji trenuci nastupili su tokom NATO bombardovanja, kada je Živko bio teško bolestan, a njihov sin odlučio da ode u manastir.

"U vreme bombardovanja Živko je iščileo. Osetila sam ogroman bol, preveliku tugu. Jedan sin otišao je da se monaši. Rekao je: 'Meni su svi bedemi srušeni'. Ostala sam da zurim u zid, pala u depresiju. Nekada smo bili velika, vedra, složna i mnogoradna porodica... Nisam mogla da igram, zatražila sam penziju. Posao komičara je da daruje radost ljudima, a ja nisam više imala radosti", izjavila je glumica ranije za "Novosti".

Sećanje na supruga i profesionalni principi

Glumica, koja je ostvarila nezaboravne role u kultnim projektima poput „Otpisanih“, „Druge Žikine dinastije“ i filma „Smrt gospodina Goluže“, uvek je sa najdubljim poštovanjem govorila o svom suprugu.

"Živko je bio predivan čovek, skroman, drag, duhovit beskrajno, sve probleme je rešavao humorom. Bio je toliko dobar, divan da je i ćutanje sa njim bilo divno. Redak. Takvi se više ne rađaju", istakla je ona.

Ipak, uprkos velikoj ljubavi i profesionalnoj saradnji, postojale su granice koje nije želela da pređe. Odbila je ulogu u njegovom filmu "Beštije" jer nije želela da se obnaži pred kamerama.

"Bila je to uloga u "Beštiji". Nisam je prihvatila jer nisam želela da se skidam gola. Upisala sam glumu da bih nosila lepe haljine, a ne da bih se skidala gola", objasnila je Vesna, koja je sa Živkom dobila dvojicu sinova.

