Slušaj vest

Povodom rođendana Kurira, razgovaramo sa jednim od naših najznačajnijih autora, Radošem Bajićem. Bez dlake na jeziku, bard srpskog glumišta, scenarista i reditelj kritikuje estradizaciju društva, otkriva zašto se Filmski susreti u Nišu nalaze na ivici propasti i ekskluzivno najavljuje novu seriju "Harmonika suzom nakvašena", kao i gde će premijerno u Srbiji biti prikazan njegov novi film "Čuvar ikone Svetog Đorđa".

Foto: Contrast studio

Naša kuća obeležava 6. maja svoj rođendan, a vi ste, kao jedan od naših najistaknutijih autora i glumaca, često bili na našim stranicama. Šta biste u ovim izazovnim vremenima poželeli našoj redakciji, a šta našim čitaocima?

- Vašim čitaocima želim da u Kuriru mnogo češće čitaju priče o našim studentima i đacima koji su na svetskim olimpijadama znanja zablistali i osvojili zlatna odličja, o običnim ljudima čija su humana dela dobročinstva zadivila sredine u kojima žive, o vrhunskim dometima naših sportista, naučnika, umetnika i stvaraoca, o ljudima koji se iz belog sveta vraćaju u svoja napuštena sela - a ređe o pevaljkama koje se slikaju u tangama samo da bi pokazale zategnute zadnjice i nove silikone, o novim ljubavima TV voditeljki koje pred kamerama u blushalterima i polugole raspredaju važne teme sa članovima Vlade Srbije, o vremešnim glumačkim zvezdama koje se sa svojim mlađanim partnerkama brčkaju po egzotičnim turističkim destinacijama po svetu - dok se običan svet krpi i jedva sastavlja kraj s krajem.

Pripadate generaciji umetnika koja pamti različite ere medija u Srbiji. Koliko je danas, u eri brzih informacija i instant-sadržaja, važno sačuvati onaj tradicionalni, "živi" kontakt s publikom koji štampa pruža?

- Koliko znam, novinskim papirom se najbolje brišu prozori nakon pranja. Bojim se da srpskoj štampi preti takva sudbina. Ruku na srce, nesolidno bi bilo reći da ste vi medijski radnici i novinari jedini krivi što je to tako. Savremeni čovek je postao rob, žrtva i talac virtuelne stvarnosti, koja će mu na globalnom civilizacijskom nivou doći glave. Jer mi živimo "onlajn" živote - pogotovo naša mlada populacija. U kafićima mladi sede i bulje u ekrane svojih mobilnih telefona, niko ni sa kim ne razgovara i niko nikoga ne gleda - što je poražavajuće. Lično mislim da je "onlajn" epoha u koju smo poput celog sveta i mi ozbiljno zagazili - zaslužna i za drastični pad nataliteta u Srbiji.

Pogledajte fotografije iz privatnog albuma

1/15 Vidi galeriju Poveravjući ekipi Kurira svoju životnu priču Radoš Bajić podelio je i fotografije iz privatne arhive koje svedoče o njegovom detinjstvu i životu Foto: Privatna Arhiva, Contrast Studios, Privatna Arhiva



Vaš novi film "Čuvar ikone Svetog Đorđa" upravo je doživeo svetsku premijeru na velikom međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi. Rusi su bili oduševljeni, a razgovor nakon projekcije trajao je čitavih 45 minuta. Niste bili na premijeri? Kakvi su dalji planovi?

- "Čuvar ikone" je film koji je stvoren iz muke, ili bolje rečeno iz pepela - jer niko od naših partnera s kojima sarađujemo godinama, kao pod komandom, nije hteo da ga finansira. Bilo je veoma teško, ali verujem da će možda i zbog toga film doživeti uspeh na međunarodnom planu i pred našom publikom, jer je stvoren pod božjom pravdom i uz pomoć prijatelja, a delimično i iz inata - što je svojstveni deo srpskog karaktera. Film je u Moskvi prošao izuzetno i izazvao je veliki odjek. Nekoliko ozbiljnih distributera želi da ga kupi. Posle Moskve u maju će biti prikazan na festivalu Zlatni vitez, takođe u Rusiji, zatim će u julu premijerno biti u takmičarskom delu Festivala evropskog filma na Paliću, koji nas je pozvao, a nakon beogradske premijere, koja je zakazana za 9. septembar - krećemo sa "Čuvarom" na zapadnu hemisferu, u Vašington, Čikago, London i Sidnej. Inače, bez obzira na to što sam imao lični poziv Nikite Mihalkova, u Moskvu nisam išao iz privatnih razloga koji su bili preči. Raduje me da su bili moja Jelena, koja je sjajno režirala ovaj film, i Peđa Jočić, koji je ponovo napravio odličnu fotografiju.

Radoš sa svojim najvoljenijima Foto: Contrast studio



A Festival glumačkih ostvarenja u Nišu? Grad Niš vam je pomogao u snimanju.

- Što se tiče Filmskih susreta, koliko čujem i ove godine se neće održati jer ih bojkotuju glumci zaslepljeni političkim ambicijama i opozicionim aktivizmom, koji su pred očima Ministarstva kulture preuzeli vlast u Udruženju filmskih glumaca koje je suosnivač sa Gradom Nišem - i sada vladaju tako što žrtvuju jednu od najstarijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji. Tako će izgleda biti uništen festival koji traje 60 godina, koju su stvorili najveći velikani srpskog filma: Bata, Smoki, Ljuba Tadić, Pavle Vuisić, Janez Vrhovec, Felba, Milena Dravić, Dušan Janićijević i mnogi drugi... Inače, "Čuvara" su pomogli gradovi Niš i Zaječar, Pokrajinski sekretarijat za kulturu Vojvodine, kao i Opština Medveđa, na čijoj teritoriji se filmska priča događa - na čemu im veliko hvala...

Rediteljka i vaša ćerka Jelena i sin Nedeljko, koji je producent i koji igra jednu važnu ulogu, kažu da je ovo vaša najbolja uloga. Da li ste zadovoljni?

- To govore i neki drugi ljudi koji su videli "Čuvara" a razumeju se u film. Za mene je važnije to što sam kreator i scenarista "Čuvara", a što se tiče mog glumačkog doprinosa, Jelena i Nedeljko to kažu zato što sam ja njihov roditelj (smeh)... Mislim da je uloga Stanoja Reljića, koji čuva svoje ognjište, šume, livade i grobove od naleta albanskih izroda i bandi, koji u kontinuiranoj strategiji stvaranja velike Albanije zaposedaju jug Srbije - vrlo kompleksna, jaka i potpuno drugačija od svih koje sam u pola veka karijere odigrao u svom glumačkom opusu. Kao takva, mogla bi označiti i kraj mog glumačkog opusa - o čemu ću vrlo skoro doneti odluku...

Radođ Bajić kaže da neće ulaziti u politiku Foto: Contrast studio



Jelena je nedavno izjavila da je snimanje nastavka danas teže nego ikada i da se borite samostalno. Koliko je danas hrabrosti potrebno da se ostane nezavisan u domaćoj kinematografiji?

- Nažalost, danas je sve politika. Danas, u nikad većoj raspolućensti srpskog društva, teško je ostati svoj - jer ti pod obavezno zameraju obe sučeljene strane u političkom životu i žalosnoj društvenoj stvarnosti. Naša produkcija "Contrast studios", koja postoji 20 godina, od početka 2024. godine nije zaključila nijedan koproducentski ugovor s državnim institucijama koje finansiraju filmsku proizvodnju u Srbiji - uprkos sjajnim rezultatima koje smo postigli. Nije teško naslutiti odgovor. Dakle, ja sam krivac što "Contrast" prolazi jedan od najtežih perioda od svog osnivanja - jer neću u politiku. Da hoću, glatko bismo imali potreban budžet, i mogli bismo da umesto scenarija da ekranizujemo bilo šta, čak i telefonski imenik, na primer...

Nedavno ste zagolicali maštu publike najavom da uveliko radite na novoj velikoj seriji. Iako ste potvrdili da klasičnog nastavka serije "Selo gori, a baba se češlja" neće biti, najavili ste novu "epopeju dobrote, komedije i drame" smeštenu u sličan ambijent. Možete li čitaocima Kurira ekskluzivno da otkrijete šta je to veliko u pripremi?

- Pre više od godinu dana završio sam scenario za TV seriju "Harmonika suzom nakvašena", za koji mislim da je najbolji dramski tekst za serijski program od svih koje sam do sada napisao - a napisao sam mnogo. Ova serija, koja je po žanru elegična komedija sa dramskim pikovima, ima veliki potencijal i siguran sam da bi u gledanosti dosegla, a možda i nadmašila uspeh serije "Selo gori". Priča je smeštena u srpsko selo i u isti ambijent Morave, ali je epoha, radnja se događa u nostalgičnim šezdesetim godinama prošlog veka, u vremenu mira, skromnosti i normalnosti... Zasad je projekat u fioci, a hoće li i kada biti realizovan bog zna - mada ima nagoveštaja da bi se to moglo desiti ove godine.

Čeka nas nastavak Azbuke kao film Foto: Contrast Studios



Počinjemo snimanje filma "Kuća pored mora" u Istri Publika je s nestrpljenjem čekala treću sezonu "Azbuke našeg života", ali je odlučeno da priča dobije filmski epilog u spin-ofu pod nazivom "Kuća pored mora". Da li ćemo vas videti u filmu?

- Film "Kuća pored mora", čije snimanje počinje 9. maja u Istri, takođe je iznudica, jer nam nije pružena mogućnost da realizujemo treći ciklus veoma uspešne serije "Azbuka našeg života" - koja je 2024. godina proglašena za najbolju. Jednostavno, Telekom nam je otkazao saradnju na "Azbuci", iz razloga koji su samo njima poznati. Značaj ovog projekta je u tome što ga bez ikakve podrške države Srbije snimamo u saradnji s producentima iz Hrvatske i Slovenije, uz ogroman entuzijazam kolega glumaca i filmske ekipe. Biće to ispunjenje našeg duga prema milionima fanova TV serije "Azbuka". Ideja nam je da napravimo lep, životan i atraktivan film koji će biti gledan i zanimljiv svim gledaocima u regionu - od Vardara pa do Triglava. Pojaviću se u filmu u epizodnoj ulozi oca glavnog junaka Uroša, koga briljantno igra nova zvezda srpskog filma Jadran Malkovič.

Bonus video: Radoš Bajić o klasiću Bogdanu Dikliću