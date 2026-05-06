U austrijskom paviljonu na Venecijanskom bijenalu 2026. austrijska umetnica Florentina Holzinger predstavila je upečatljiv performans - on uključuje golu ženu obešenu naglavačke unutar velikog zvona.

Njihanjem tela izvođačica udara o zvono, stvarajući zvuk koji služi kao hitan alarm upozorenja na nadolazeće poplave. Ovaj čin uvodni je ritual Holzingerine instalacije "Seaworld Venice".

Bijenale u Veneciji Foto: GEORG HOCHMUTH / APA / Profimedia

Alarm za potopljeni grad

Rad, danas predstavljen za one s pozivnicom, a od 9. maja i za čitavu javnost, zamišlja distopijsku budućnost u kojoj je Venecija potopljena zbog porasta nivoa mora, a paviljon je pretvoren u hibridni prostor koji je istovremeno podvodni tematski park, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i svetište.

Izvođačica koju je odabrala umetnica preuzima ulogu bata za zvono, koristeći vlastito telo kako bi oglasila upozorenje na ekološki kolaps i naglasila saučesništvo čovečanstva u krizi. Zvono, izvučeno iz lagune i postavljeno iznad ulaza u paviljon, nosi natpis "TEMPORA O MORES" te služi kao poziv na podizanje svesti o krhkim vodenim sistemima, šteti koju uzrokuje turizam i društvenoj ranjivosti.

(Kurir.rs/Index)