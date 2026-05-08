Ime Olivere Marković ostalo je urezano u istoriju jugoslovenske kulture kao simbol neponovljive harizme i glumačke virtuoznosti. Dok je pred publikom zračila snagom i autoritetom, njena privatna svakodnevica bila je ispunjena tihim bitkama i životnim izazovima koji su ostali skriveni iza blještavila pozornice.

Komšinica velikog srca i tiha dobročiniteljka

U svom kraju, Olivera nije bila nedodirljiva zvezda, već draga sugrađanka koja je svakog pozdravljala sa iskrenom toplinom. Nekadašnji susedi su se za portal "Puls Online" prisetili kao izuzetno zanimljive i srdačne žene koja je uprkos slavi ostala verna običnim ljudima i malim životnim radostima.

"Ceo život smo bile prve komšinice. Bila je veoma zanimljiva, ali i neverovatno topla osoba," prisetila se komšinica.

Posebno upečatljiva bila je njena ljubav prema životinjama. Nakon odlaska njene bele pudle, redovno je brinula o napuštenim psima i mačkama, pokazujući dobrotu koja nije tražila pažnju medija. Prolaznici su je pamtili po karakterističnim zelenim naočarima dok je šetala ulicom koja danas, sasvim zasluženo, nosi njeno ime.

Dragocenosti iz drvene kutije

Kada je legendarna glumica preminula 2011. godine u 87. godini, njen sin, poznati reditelj Goran Marković, poklonio je Narodnom pozorištu njenu kutiju za nakit. U njoj nisu bili dragulji, već tri simbola jedne bogate epohe. Čuvala je umrlicu Žanke Stokić iz 1947. godine kao vrhunski umetnički zavet, ali i par veštačkih trepavica - diskretan podsetnik na zanat kojim se bavila, iako je publiku hipnotisala i bez ikakvih dodataka.

Ljubavi koje su obeležile život

Njen prvi brak sa Radetom Markovićem počeo je u senci rata i neizvesnosti. Jedna od najdramatičnijih priča iz tog perioda je sudbinski trenutak kada su oboje izbegli bombardovanje pozorišta jer se prosto nisu sreli na zakazanoj probi. Iako su u očima javnosti bili savršen par, razišli su se nakon sedamnaest godina zajedničkog života.

Drugu polovinu svog veka provela je uz glumca Dušana Bulajića. Njihova ljubav trajala je duže od tri decenije, a bila je toliko povučena da su mnogi, zbog Dušanove skromnosti, godinama mislili da je ona i dalje u braku sa Radetom.

Od zavodnice do narodne miljenice

Olivera nikada nije težila šablonskim ulogama romantičnih heroina poput Julije ili Ofelije. Privlačile su je kompleksne žene sa svim svojim manama i vrlinama.

"Počela sam kao zavodnica i naigrala sam se - od glupača do lukavih, od žena iz naroda do dama visokog društva", priznala je jednom prilikom.

Mlađe generacije je pamte po upečatljivim rolama u serijama poput "Boljeg života" ili kultnih "Otvorenih vrata", ali njena prava snaga kovala se decenijama na pozorišnim daskama. Poslednje godine provela je u postelji, boreći se sa teškom bolešću, ali ni tada nije dozvolila da je napusti dostojanstvo po kojem će ostati upamćena.

