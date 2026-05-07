Dok Venecija ovih dana postaje centar svetske umetničke scene, među imenima koja će predstavljati svoje zemlje na 61. Bijenalu umetnosti nalazi se i srpski slikar Predrag Đaković, umetnik koji već decenijama živi i radi u Pragu, daleko od medijske buke i umetničkih trendova.

Srbija će se ove godine predstaviti projektom „Preko Golgote do Vaskrsa“, postavkom koja je već u najavi izazvala pažnju zbog snažne simbolike i intimnog pristupa temi sećanja, bola i preobražaja. Projekat je podneo Arhiv Vojvodine, a stručna komisija ocenila ga je kao važan doprinos međunarodnom dijalogu o identitetu, savesti i kolektivnom pamćenju.

Iako mnogi umetnici učešće na Bijenalu doživljavaju kao vrhunac karijere i ogroman pritisak, Đaković za Kurir kaže da tremu nema.

– U Veneciji sam kao kod kuće – kaže umetnik.

Njegov ovogodišnji projekat ima i duboko ličnu dimenziju, jer ga je posvetio nedavno preminuloj prijateljici i meceni Jagodi Bujić, jednoj od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije.

– Ovo je veliki omaž Jagodi Bujić. Bila mi je anđeo čuvar punih 30 godina. Ona je bila prva osoba koja mi je rekla da zaslužujem da budem deo Bijenala – rekao je Đaković za Kurir.

Poznat po tome što nikada nije pristajao na površnost i pomodne umetničke senzacije, slikar bez zadrške govori i o savremenoj sceni, pa se osvrnuo i na pojedine ovogodišnje učesnike.

– Mnogi ove godine nisu odgovorili temi Bijenala. Nije mesto Ćićolinijama na ovakvoj izložbi – poručio je.

Predrag Đaković rođen je 1964. godine, a školovao se na Akademiji umetnosti u Pragu, gde i danas živi i radi. Njegov opus godinama balansira između duhovnog, istorijskog i intimnog, a publika u Srbiji prošle godine mogla je da vidi njegove radove na izložbi „Molitva kao milosrđe“ u Galeriji Matice srpske, gde je izlagao zajedno sa delima Alfonsa Muhe.