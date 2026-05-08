Slušaj vest

Vukašin Marković danas je frontmen rege grupe "Irie FM" (Ajri Ef Em), a pre više od dve decenije obožavali smo ga u seriji "Porodično blago" kao Bebana.

Foto: Printscreen/RTS

Nakon "Porodičnog blaga" pojavio se u serijama "Jelena" i "Totalno novi talas", a već godinama je prisutan na našoj muzičkoj sceni i uspešno se bavi muzikom. Grupu "Irie FM" je osnovao 2001. godine u Beogradu, a u istoj peva, piše tekstove i svira trombon.

Jednom prilikom izazvao je burne reakcije u javnosti kada se u spotu pojavio potpuno nag. Nije mu bio problem da pozira bez odeće, pa se o tome i te kako pričalo.

Pogledajte u galeriji kako je Vukašin izgledao u spotu za čije potrebe se skinuo:

1/5 Vidi galeriju Vukašin Marković nag u spotu za svoju pesmu Foto: printscreen/youtube/iriefmbgd

Marković se drži podalje od medija, posvećen je svojoj grupi, a tokom jednog intervjua za "Hello", govoreći o svojoj strasti prema motorima, otkrio je jedan dotad javnosti nepoznat detalj o svom odrastanju i porodici. Naime, njegov otac je ostao invalid nakon teškog udesa.

- Još kao mali sam maštao o motoru, ali se otac tome protivio. Imao je nekoliko teških saobraćajnih nesreća, a posle jedne je ostao invalid. Zato mi nije dozvoljavao da nabavim motor. Tek kasnije, sa 24-25, kada sam se odvojio od kuće, moj prvi akt samostalnosti je bila kupovina motora. Imao sam svest o svemu, i, evo, već osam godina odgovorno vozim i uživam - rekao je Vukašin.

O učešću u "Porodičnom blagu" uvek je govorio sa zadovoljstvom.

Foto: Dragan Kadić

- Nikada se nisam pokajao što sam to radio, evo reprizira se već desetu godinu zaredom. Sve to je ljudima ostalo urezano u sećanje - rekao je jednom prilikom za "Prvu".

Video: Isečak iz serije "Bolji život"