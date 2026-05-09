Na ostrvu gde se svakodnevica odvija sporije nego u velikim gradovima, zločini imaju drugačiju težinu, jer svaka priča brzo postaje lična. Druga sezona serije "Sen Pjer", koja će se emitovati od 11. maja, ponedeljkom u 22 časa na kanalu Star krajm, vraća gledaoce u svet u kome mir nikad nije sasvim siguran, a istina često dolazi sa zakašnjenjem.

U centru tih priča nalazi se glavni inspektor Doni Fic Ficpatrik, koga tumači kanadski glumac Alan Hoko, poznat po ulogama koje spajaju odlučnost i unutrašnju nesigurnost. Njegov lik u novim epizodama ulazi u niz istraga koje brišu granicu između profesionalnog i ličnog, otkrivajući da najveći izazovi ne dolaze uvek spolja, već iz prošlosti koja se uporno vraća.

Alan Hoko sa koleginicom koja igra Arč u seriji "San Pjer" Foto: STAR CHANNEL

U razgovoru za TV Ekran, Hokou otkriva kako je gradio lik detektiva koji mora da ostane smiren u svetu koji se raspada, zašto je atmosfera izolovanog ostrva ključna za razumevanje serije i zbog čega priče o zločinu nikada nisu samo priče o krivici, već i o izborima koje pravimo.

Kako biste opisali razvoj vašeg lika Dona Fica Ficpatrika?

- U ovoj sezoni Fic prestaje da bude samo istražitelj i postaje čovek koji mora da se suoči sa sopstvenim odlukama. Dosad je uvek bio fokusiran na posao, na rešavanje slučajeva, ali sad se granice brišu. Prošlost mu se vraća na način koji ne može da ignoriše. I to menja njegov pogled na sve. Počinje da preispituje sopstvene izbore i da shvata da ne može sve da kontroliše. To je za njega veliki pomak. I kao lik postaje mnogo ranjiviji. A samim tim i zanimljiviji.

Povratak "Apstraktnog ubice" donosi posebnu vrstu napetosti. Kako ste doživeli tu priču?

- To je priča koja nosi težinu prošlosti. Nije samo pitanje ko je ubica već šta znači to što se nešto ponovo pojavljuje. Postoji taj osećaj da nešto nikada nije zaista završeno. I to unosi nemir u celu sezonu. Tokom snimanja smo stalno imali tu tenziju. Kao da postoji nešto što nas prati. I to se prenosi i na likove. Fic pokušava da ostane racionalan, ali oseća da stvari izmiču kontroli. I to ga dodatno destabilizuje.

Alan Hoko u seriji "San Pjer" Foto: STAR CHANNEL

Vaš lik ima složen odnos s glavnom junakinjom Arč. Kako ste gradili tu dinamiku?

- Njihov odnos je zasnovan na poverenju, ali i na razlikama. Fic deluje instinktivno, dok Arč razmišlja sistematično. I upravo ta razlika ih spaja. U ovoj sezoni, taj odnos postaje dublji. Više nema prostora za distancu. Moraju da se oslone jedno na drugo čak i kad se ne slažu. Upravo je ta tenzija ono što njihov odnos čini živim. Nije savršen, ali je iskren.

Koliko je atmosfera ostrva uticala na vašu interpretaciju lika?

- Mnogo. Sen Pjer je specifično mesto. Ima tu izolaciju koja utiče na ljude. Kad ste okruženi morem, imate osećaj da nema izlaza. I to se prenosi na likove. Fic nosi tu težinu, on je deo tog prostora, što se oseća u njegovom ponašanju. Nije to samo posao. To je način života.

Vaš lik se suočava s ličnim izazovima koji utiču na istragu. Koliko je teško dočarati taj balans?

- To je uvek najzanimljiviji deo. Kad profesionalno i lično počnu da se prepliću. Fic pokušava da ostane fokusiran, ali emocije ga sustižu. I to je realno. Niko ne može da bude potpuno imun. Bilo mi je važno da ne igram samo policajca već čoveka. Nekoga ko greši, sumnja i pokušava da pronađe ravnotežu.

Scena iz serije "San Pjer" Foto: STAR CHANNEL

Zašto publiku iznova privlače trileri i krimići?

- Pokušavamo da razumemo ono što nas plaši. Krimi-priče nam daju okvir. Početak, sredinu i kraj. I neku vrstu smisla. U stvarnom životu toga često nema. Zato nas ove priče privlače. Nude strukturu i možda neku vrstu utehe.

Čemu vas je ova sezona naučila kao glumca?

- Da usporim i slušam. Da ne tražim brze odgovore. Neke stvari moraju da se razvijaju. I to je u redu. Ta neizvesnost je deo procesa. I čini ga zanimljivim.

Zašto publika ne bi trebalo da propusti drugu sezonu "Sen Pjera"?

- Zato što nije samo krimi-priča. Ovo je priča o ljudima. O njihovim odnosima, greškama i izborima. I mnogi će se prepoznati u tome bez obzira na to gde žive.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)