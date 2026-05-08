Holivudski velikan i miljenik nezavisnog filma, Vilijem Defo, iskoristio je boravak u Veneciji za obilazak čuvenog Bijenala, ali njegov susret sa savremenom umetnošću nije tekao u potpunosti po planu.

Kako saznajemo sa lica mesta, glumac je viđen u Đardinima u nameri da poseti Paviljon Austrije. Međutim, na njegovo vidno razočaranje, naišao je na zatvorena vrata zbog štrajka.

Foto: Ljubomir Radanov

Defo se kratko zadržao ispred zaključanog paviljona. Nakon što je proverio satnicu, uz prepoznatljiv, pomalo rezigniran osmeh odmahnuo je rukom i nastavio šetnju prema susednim izložbenim prostorima.

Ova scena ne iznenađuje poznavaoce prilika – Defo nije samo filmski glumac, već strastveni poznavalac i akter radikalne savremene umetnosti i teatra. Njegova sklonost ka avangardi najslikovitije je prikazana kroz višegodišnju saradnju i snažnu vezu sa svetski poznatom umetnicom Marinom Abramović.

Umetnička spona sa Marinom

Prijateljstvo i kreativna sinergija između Vilijema Defoa i Marine Abramović krunisani su njihovim zajedničkim učešćem u vizuelno-scenskom spektaklu i pratećem dokumentarnom filmu "Život i smrt Marine Abramović“* (*Bob Wilson's The Life and Death of Marina Abramović, 2012).

Marina Abramović Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

U ovom ostvarenju, koje je režirala Đada Kolagrande (inače Defoova supruga) na osnovu avangardnog pozorišnog komada reditelja Roberta Vilsona, Defo ima ključnu ulogu. On na sceni briljira u ulozi naratora – njegov specifičan, hipnotišući glas vodi publiku kroz najintimnije, često traumatične slojeve Marininog života, prateći njen put od teškog odrastanja na Balkanu do vrha svetske umetničke scene. Defo i Abramovićeva su zajedno na sceni stvarali jedinstvenu energiju koja je brisala granice između pozorišta, umetnosti performansa i filma.

Tokom rada na ovom projektu razvili su duboko međusobno razumevanje, a njihova saradnja se nastavila i godinama kasnije. Defo je sa Marinom delio ekran i u njenom nedavnom opersko-filmskom projektu "Sedam smrti Marije Kalas“(Seven Deaths of Maria Callas), potvrđujući da njihova umetnička veza ostaje neraskidiva.

Iako su mu vrata austrijske savremene produkcije ovog prepodneva u Veneciji ostala zatvorena, nema sumnje da Defo, kao istinski veteran umetničkog izraza, svoju inspiraciju u gradu na vodi uveliko pronalazi na nekom drugom mestu.

VIDEO: Venecijanski festival: