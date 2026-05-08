(Paparaco) Vilijem Defo u Veneciji: Slavni glumac razočaran ispred zatvorenog Paviljona Austrije
Holivudski velikan i miljenik nezavisnog filma, Vilijem Defo, iskoristio je boravak u Veneciji za obilazak čuvenog Bijenala, ali njegov susret sa savremenom umetnošću nije tekao u potpunosti po planu.
Kako saznajemo sa lica mesta, glumac je viđen u Đardinima u nameri da poseti Paviljon Austrije. Međutim, na njegovo vidno razočaranje, naišao je na zatvorena vrata zbog štrajka.
Defo se kratko zadržao ispred zaključanog paviljona. Nakon što je proverio satnicu, uz prepoznatljiv, pomalo rezigniran osmeh odmahnuo je rukom i nastavio šetnju prema susednim izložbenim prostorima.
Ova scena ne iznenađuje poznavaoce prilika – Defo nije samo filmski glumac, već strastveni poznavalac i akter radikalne savremene umetnosti i teatra. Njegova sklonost ka avangardi najslikovitije je prikazana kroz višegodišnju saradnju i snažnu vezu sa svetski poznatom umetnicom Marinom Abramović.
Umetnička spona sa Marinom
Prijateljstvo i kreativna sinergija između Vilijema Defoa i Marine Abramović krunisani su njihovim zajedničkim učešćem u vizuelno-scenskom spektaklu i pratećem dokumentarnom filmu "Život i smrt Marine Abramović“* (*Bob Wilson's The Life and Death of Marina Abramović, 2012).
U ovom ostvarenju, koje je režirala Đada Kolagrande (inače Defoova supruga) na osnovu avangardnog pozorišnog komada reditelja Roberta Vilsona, Defo ima ključnu ulogu. On na sceni briljira u ulozi naratora – njegov specifičan, hipnotišući glas vodi publiku kroz najintimnije, često traumatične slojeve Marininog života, prateći njen put od teškog odrastanja na Balkanu do vrha svetske umetničke scene. Defo i Abramovićeva su zajedno na sceni stvarali jedinstvenu energiju koja je brisala granice između pozorišta, umetnosti performansa i filma.
Tokom rada na ovom projektu razvili su duboko međusobno razumevanje, a njihova saradnja se nastavila i godinama kasnije. Defo je sa Marinom delio ekran i u njenom nedavnom opersko-filmskom projektu "Sedam smrti Marije Kalas“(Seven Deaths of Maria Callas), potvrđujući da njihova umetnička veza ostaje neraskidiva.
Iako su mu vrata austrijske savremene produkcije ovog prepodneva u Veneciji ostala zatvorena, nema sumnje da Defo, kao istinski veteran umetničkog izraza, svoju inspiraciju u gradu na vodi uveliko pronalazi na nekom drugom mestu.
VIDEO: Venecijanski festival: