Venecijansko bijenaleumetnosti suočava se sa obustavom rada usled štrajka kulturnih radnika koji zahtevaju poboljšanje radničkih prava i prekid stradanja u Palestini. Zbog učešća članova tima u štrajku, Austrijski paviljon je zvanično zatvoren za posetioce 8. maja od 10:00 do 19:00 časova.

Uprava izložbe „SEAWORLD VENICE“, koja je predstavljena u okviru Austrijskog paviljona, izdala je saopštenje u kom navodi da njihov međunarodni tim, sastavljen od preko 17 različitih nacionalnosti, delimično stupa u štrajk, zbog čega paviljon neće biti u mogućnosti da radi.

Bijenale, Venecija

Ovaj potez je deo šire akcije i mobilizacije pod sloganom „Za Palestinu, za radnička prava i u odbranu dostojanstva rada u kulturi“.

Spoj političkih i radničkih zahteva

Štrajk su podržala 237 kustosa, umetnika i umetničkih radnika, pridruživši se kampanji koju vodi Alijansa „Umetnost, a ne genocid“ (ANGA). Ova organizacija od oktobra prošle godine izražava oštar protest zbog učešća Izraela na Bijenalu. Demonstranti zahtevaju povlačenje investicija i oštro osuđuju ono što nazivaju globalnom klimom širenja imperijalizma i vojne ekspanzije.

Bijenale, Venecija

Međutim, štrajk nije isključivo političke prirode, već duboko zadire u uslove u kojima kulturni radnici funkcionišu. ANGA je organizovala obustavu rada zajedno sa brojnim italijanskim sindikatima i aktivističkim grupama (kao što su BiennaleCare, Mi Riconosci?, Sale Docks i sindikati ADL Cobas, USB i CUB).

Njihov cilj je skretanje pažnje na, kako navode, „užasne uslove rada u kulturnom sektoru“. Ključni problemi na koje ukazuju su:

- Prekarnost (opšta radna i egzistencijalna nesigurnost)

- Niske i neadekvatne plate

- Nevidljivi rad i zloupotreba spoljnog ugovaranja (autsorsinga)

- Preusmeravanje javnih sredstava iz kulture, prosvete i zdravstva u vojne budžete

Bijenale, Venecija

Bijenale nije neutralno

U zvaničnom proglasu štrajkača ističe se da Venecijansko bijenale, iako se predstavlja kao neutralan prostor međunarodne razmene, to zapravo nije.

„Kulturne institucije ne mogu nastaviti da odvajaju umetnost od političkih i materijalnih uslova koji je održavaju“, poručuju štrajkači i dodaju da se umetnički sektor ne može pretvarati da je sve u redu dok se dešavaju stradanja civila, a radnici koji tu istu umetnost stvaraju gube svoja osnovna radnička prava.

