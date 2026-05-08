Slušaj vest

U prisustvu brojnih zvanica juče je otvoren Paviljon Srbije na 61. Međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji. Srbija se za nagradu Zlatni lav bori s radom "Preko Golgote do vaskrsa". U pitanju je ostvarenje umetnika Predraga Đakovića, realizovano uz vođstvo kustosa Tomaša Koudele.

Veze i vizija kneza Pavla

Prema rečima ministra kulture Nikole Selakovića, ova postavka predstavlja snažan odgovor na krovnu temu Bijenala "U molskim ključevima", koju je definisao umetnički direktor Kojo Kuoha. Izložba se bavi individualnim iskustvom, kolektivnim pamćenjem i univerzalnom ljudskom sudbinom, pri čemu Đaković svojim vizuelnim prikazima preispituje odnos istorije i identiteta.

- On nas suočava sa procesima u kojima se čovek oblikuje i preoblikuje silama istorije - istakao je ministar Selaković, dodajući da smisao ljudske istorije leži upravo u tom prelomnom trenutku od Golgote do vaskrsa.

1/8 Vidi galeriju Bijenale 2026 Foto: Ministarstvo Kulture

Otvaranje paviljona bilo je prilika da se podseti na istorijske veze srpskog naroda i Venecije, grada u kom su se nekada štampale prve pravoslavne knjige i grada koji je Srbiji dao prvu kraljicu Anu Dandolo, te inspirisao Lazu Kostića na pisanje najlepše ljubavne poezije.

Posebna pažnja u govoru Tamare Vučić posvećena je vizionarskoj snazi kneza Pavla Karađorđevića, koji je još 1938. godine inicirao kupovinu paviljona, u kojem se i danas okupljamo. Shvatajući da kultura nije samo ukras države već njen istinski temelj, knez Pavle je prepoznao da umetnost može biti univerzalni diplomatski jezik, neretko snažniji od same politike.

U svom govoru ministar Selaković se osvrnuo i na kritike i govor mržnje koji su upućeni izložbi i pre samog otvaranja. On je naglasio da takvi bezobzirni napadi svedoče o važnosti same postavke. Ministar je oštro odbacio teze da su nacionalni karakter umetničkog izraza i njegova univerzalna vrednost suprotstavljeni.

Knez Pavle Karađorđević Foto: Wikipedia - Javno vlasništvo

Kritike i odbrana kulture

- Autentična univerzalnost izvire samo iz posebnosti iskustva jednog kolektiva, naroda - podvukao je Selaković.

On je negiranje ovog uvida nazvao "bojnim pokličem autošovinizma ili provincijalnosti, kojima nema mesta u ozbiljnom pristupanju umetnosti". Ova izložba, poručio je ministar, obavezuje na odbranu kulture i istine, kao i na slobodu, dostojanstvo, veru i nadu.

Ceremonija je zaokružena snažnom porukom da mir nije slučajnost, već svesna odluka, a umetnost njegov odraz.

Viljem Defo u Veneciji

Slavni glumac razočaran ispred zatvorenog Paviljona Austrije

Holivudski velikan i miljenik nezavisnog filmaViljem Defo iskoristio je boravak u Veneciji za obilazak čuvenog Bijenala, ali njegov susret sa savremenom umetnošću nije tekao u potpunosti po planu. Kako saznajemo sa lica mesta, glumac je viđen u Đardinima u nameri da poseti Paviljon Austrije. Međutim, na njegovo vidno razočaranje, naišao je na zatvorena vrata zbog štrajka.

Foto: Ljubomir Radanov

Defo se kratko zadržao ispred zaključanog paviljona. Nakon što je proverio satnicu, uz prepoznatljiv, pomalo rezigniran osmeh odmahnuo je rukom i nastavio šetnju prema susednim izložbenim prostorima.

Ova scena ne iznenađuje poznavaoce prilika - Defo nije samo filmski glumac već strastveni poznavalac i akter radikalne savremene umetnosti i teatra. Njegova sklonost ka avangardi najslikovitije je prikazana kroz višegodišnju saradnju i snažnu vezu sa svetski poznatom umetnicom Marinom Abramović.

Bonus video: