Zlata je diplomirala glumu u Beogradu, u klasi profesora Mate Miloševića. Bila je član Narodnog pozorišta u Nišu, zatim Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Pozorišta za decu „Boško Buha“ u Beogradu. U svom kratkom profesionalnom bavljenju glumom osvojila je dve značajne nagrade: Nagradu „Joakim Vujić“ za ulogu Katarine Ivanovne u drami Braća Karamazovi F. M. Dostojevskog i Sterijinu nagradu za ulogu Iris u drami Viktorija Đorđa Lebovića.