Povodom Dana Narodnog muzeja Srbije svečano se otvara izložba Svetlost, izvor života - slikar Milan Milovanović, a u čast 150 godina od rođenja ovog značajnog srpskog slikara impresionizma. Svečano otvaranje izložbe održaće se u nedelju 10. maja u 19 časova.

Ovaj važan jubilej obeležava se velikom, retrospektivnom izložbom Milovanovićevog stvaralaštva, koja se prema svom obimu priređuje ponovo nakon četiri decenije. Pred publikom će se naći preko 60 dela, od čega je čak 35 deo kolekcije Narodnog muzeja Srbije, osim njih biće prezentovani radovi koji su čuvaju u Narodnog muzeju Kruševac, Narodnom muzeju u Smederevskoj Palanci, Muzeju grada Beograda, Muzeja savremene umetnosti, Istorijskog muzeja Srbije, Spomen-zbirke Pavla Beljanskog u Novom sadu, Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu, kao i pojedine slike iz privatnih vlasništva.

Dragoceno je istaći da će neka dela po prvi put biti predstavljena posetiocima, a to su – Ženski akt, Studija manastira Studenica, Triton i Nimfa (kopija po Arnoldu Beklinu), Kosovo Polje, Pazar u Skoplju i akvarel Simonida.

Milan Milovanović bio je slikar svetlosti, jedan od najškolovanijih umetnika svoje generacije, likovni pedagog i ratni slikar. „Duboko je verovao, da ako umetnost ne može da promeni svet, ona može da ga učini za nijansu lepšim i humanijim.“

Autor izložbe i kataloga je muzejski savetnik Petar Petrović, kustos Zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka. Izložba će biti otvorena do oktobra. Ulaz je slobodan.

