Nova serija "Frust", s potpisom oskarovca Danisa Tanovića, stigla je ekskluzivno na platformu Vojo (Voyo). Nastala kao plod saradnje Telekoma Srbije i produkcije "Fajerflaj", ova crna komedija sa elementima trilera i društvene satire smeštena je u Sarajevo. Njeni kreatori su Srđan Vuletić iz Bosne i Hercegovine i Gabor Krigler iz Mađarske, a pored njih dvojice scenario je pisala i Ester Anđalosi. Muziku potpisuje svetski poznati DJ Solomun, koji dodatno oblikuje atmosferu ovog projekta. U šest epizoda pratimo priču o neuspešnom mladom piscu Vedranu, koji igrom slučaja preko noći postaje anonimni lokalni pravednik - Frust i neki moderni Gavrilo Princip. Glavna uloga poverena je Deniju Mešiću, koji je rodom iz Prijepolja.

- Održan je veliki kasting, ali je nekako, imam osećaj, taj lik meni sam došao. Zvali su me na audiciju kad sam se spremao da idem na odmor. Poslao sam materijale pred put, a neki unutrašnji glas mi je govorio da je ova uloga moja i da ja to mogu. Rola Vedrana kao da je pisana za mene. Imao sam veliki problem da nakon snimanja izađem iz lika Vedrana. Trebalo mi je sigurno mesec dana da se nekako vratim sebi. Svaki lik radiš iz sebe, a i ovoj ulozi dao sam se sto odsto - kaže Mešić.

U glavnim ulogama ovog regionalnog hita pojavljuju se i Dunja Stojanović, Aleksandar Dimitrijević, Anđela Jovanović, Milena Radulović i Alban Ukaj.

- Serija se bavi ljudima koji žive u Sarajevu. Svaki veći grad ima svoje probleme, ali i pojedince koji nisu empatični prema drugima i gledaju samo svoju korist. Ovo je veoma kompleksna priča - objašnjava dramski umetnik i nastavlja:

Novo lice Deni Mešić

- Veliki je teret bio na meni kao glumcu. S većinom kolega nikad nisam radio, ali smo se na snimanju družili i sarađivali s lakoćom. Danis Tanović je napravio takvu atmosferu da bih poželeo do kraja života samo s njim da radim - ističe Deni.

Ideja da bude glumac, ovog mladog umetnika odvela je iz rodnog mesta u Sarajevo na studije. Potom se zaljubio u ovaj grad na Miljacki.

- Oduvek sam želeo da budem glumac. Prvi put sam stao na scenu u četvrtom razredu osnovne škole i tada sam znao da ne postoji nijedan drugi poziv kojim bih mogao da se bavim. Pokušao sam da upišem glumu u Beogradu, ali nisam prošao na prijemnom ispitu. Roditelji su me nagovorili da probam u Sarajevu kako ne bih izgubio godinu. Primljen sam, završio studije i zaljubio se u ovaj grad - zaključuje Deni.

