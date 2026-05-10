Hartefaktova predstava “Kako sam naučila da vozim” izvedena je u subotu, 9. maja 2026. godine, u okviru programa Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci i ponela je nagrade u čak pet kategorija: nagradu za režiju (Tara Manić), nagradu za najboljeg glumca (Svetozar Cvetković), nagradu za mladu glumicu (Marta Bogosavljević), nagradu za najbolju predstavu u celosti, kao i nagradu publike.

Marta Bogosavljević i Svetozar Cvetković u predstavi Kako sam naučila da vozim, Milano 2026 Foto: Marko Stojanović

Predstava, nastala prema tekstu Pole Vogel u prevodu Ivane Đurić Paunović i adaptaciji Vuka Boškovića, u režiji Tare Manić, bavi se sećanjem i rekonstrukcijom jednog složenog odnosa iz detinjstva. Kroz fragmentisanu naraciju odrasle žene, otvara se prostor za promišljanje bliskosti, poverenja, moći i granica, u odnosu koji istovremeno sadrži i nežnost i nasilje, i koji se tek naknadno razume u svojoj punoći i težini.

Rediteljka Tara Manić Foto: Luka Trajković

U Rijeci je predstava izvedena u svom kamernom, fokusiranom scenskom obliku, u kojem Svetozar Cvetković i Marta Bogosavljević grade precizan i emotivno slojevit odnos na sceni.