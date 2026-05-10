Veliku pažnju na Bijenalu u Veneciji izazvala je izložba "Domus Diasporica" umetnika Mladena Bundala iz Republike Srpske, predstavnika Bosne i Hercegovine. Savremenim i promišljenim umetničkim pristupom Bundalo istražuje teme identiteta, pripadnosti i iskustva života u dijaspori. U dijalogu sa ovogodišnjim konceptom Bijenala "U molskim ključevima", projekat otvara prostor za suptilno i višeslojno promišljanje savremenih društvenih i kulturnih procesa.

Granice

Poseban segment projekta čini performans kolektiva Border disorder, koji putem umetničkog čina preispituje granice, identitet i iskustvo kretanja, otvarajući prostor za zajedničko i katarzično iskustvo publike. Unutar izložbenog koncepta umetnik dodatno proširuje narativ uključivanjem gostujućeg umetnika iz Burundija, čiji su radovi predstavljeni u okviru posebno koncipirane celine izložbe. Ovim gestom izložba dobija širi međunarodni kontekst i afirmiše ovaj kulturni prostor kao prostor saradnje, solidarnosti i otvorenog dijaloga savremenih umetničkih praksi.

Foto: Ministarstvo Kulture



Izložbu je otvorio ministar prosvete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

- Ovakvi trenuci imaju posebnu težinu jer predstavljaju priliku da se kultura i umetnost jedne zemlje predstave u širem međunarodnom kontekstu, kao prostor dijaloga, razumevanja i povezivanja - poručio je Golubović. On je naglasio da projekat "Domus Diasporica" na snažan i promišljen način otvara teme savremenog identiteta, pripadnosti i iskustva života u dijaspori, te da "kroz ovaj rad lična priča postaje univerzalna, a pitanje doma postaje jedno od ključnih pitanja savremenog čoveka". Ministar je posebno ukazao na značaj institucionalnog kontinuiteta, ističući da učešće na Bijenalu predstavlja "ne samo umetničko predstavljanje već i važnu platformu za međunarodnu saradnju i kulturnu diplomatiju".

Gužva na otvaranju izložbe Foto: Nemanja Mićević MSURS



Komesarka paviljona dr Sarita Vujković istakla je da projekat "Domus Diasporica" predstavlja "višeslojni dijalog doma i identiteta, u kojem se lična i autobiografska iskustva transformišu u univerzalni umetnički jezik". Ona je naglasila da ova izložba otvara prostor za razumevanje savremenih fenomena migracija i pripadnosti, istovremeno povezujući lokalno iskustvo sa globalnim kontekstom, te da kontinuitet učešća na Bijenalu "potvrđuje stratešku ulogu Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske u pozicioniranju domaće umetničke scene u širem međunarodnom okviru".

Kustoskinja izložbe Isidora Živković istakla je da je "Domus Diasporica" izložba koja "govori o iskustvu života "tamo i ovde", o složenim procesima pripadanja i traganja za domom", naglašavajući da projekat polazi od ličnog iskustva umetnika, ali ga prevazilazi, otvarajući prostor za prepoznavanje širih, kolektivnih iskustava savremenog društva.

Foto: Ministarstvo Kulture



Umetnik Mladen Bundalo rođen je u Prijedoru, a iz zavičaja je otišao 2009. godine na studije u Češku (Brno), nakon čega se nastanio u Briselu u Belgiji, te za sebe često kaže da je kulturni migrant, što je i česta tema njegovih umetničkih radova. On je pozdravio prisutne i najavio performativni segment projekta, koji dodatno proširuje izložbeni narativ i uvodi publiku u direktno, iskustveno čitanje tema kojima se projekat bavi.

Veliki broj zvanica



Svečanom otvaranju prisustvovali su i ministar kulture Nikola Selaković, supruga predsednika Srbije Tamara Vučić, Andreja Rihter, predsednica Foruma slovenskih kultura, kao i direktori i predstavnici brojnih muzejskih i kulturnih institucija iz regiona i Evrope, čime je dodatno potvrđen značaj ovogodišnjeg nastupa Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine na Bijenalu u Veneciji.

Mladen Bundalo Foto: Nemanja Mićević MSURS, Ministarstvo Kulture



Izložba je otvorena do 22. novembra 2026. godine.

