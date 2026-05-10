Dokumentarac "Profesija reporter - Zapis" biće premijerno prikazan u utorak, 12. maja, od 19 časova u MTS dvorani u Beogradu. Film počiva na svedočenjima naših poznatih foto-reportera i osvetljava suštinu novinarstva, a autori Stojan Đorđević, Zoran Ilić Kiza, Vlada Marković i Milan Peca Nikolić donose priču o ljudima kojima je istina bila jedini parametar.

Stojan Đorđević i Zoran Ilić Kiza Foto: Kurir



Ovo jedinstveno ostvarenje prvi je dokumentarni film u našoj državi koji se bavi isključivo foto-reporterima, dajući glas ljudima koji su celog života stajali iza kamere. Publika inače retko ima priliku da čuje njihovo mišljenje, iako svakodnevno gleda svet kroz njihovu "mentalnu projekciju" i dušu utkanu u fotografije. Od prvobitnih osam sati snimljenog materijala, film je pažljivo sveden na sat i 40 minuta neverovatno snažnih i živopisnih priča, kažu za Kurir Zoran Ilić Kiza i Stojan Đorđević, koji su takođe čuveni foto-reporteri.



U filmu učestvuje desetak znamenitih foto-reportera, među kojima, nažalost, ima i onih koji više nisu među živima, a čije su fotografije obilazile svet duže od pola veka - od ratnih poprišta do istorijskih sportskih i političkih momenata. Među sagovornicima su Dušan Vranić, Srđan Sulejmanović, Goran Tomašević, Peđa Kujundžić, Emil Vaš, Aleksandar Stanković Dlakavi, Željko Sinobad, Rade Bošnjak, Zoran Jovanović Mačak, Žikica Jovanović i Biljana Marković. Većina ovih velikih svetskih imena potekla je iz domaćih redakcija Politike, Borbe i Novosti, a karijere su krunisali u najvećim svetskim agencijama kao što su Rojters, AFP i EPA.



- Nas dvojica nismo imali pomoć novinara niti scenario, nego smo pustili njih da pričaju - objašnjavaju Ilić i Đorđević.



Film je konceptualno podeljen u dva dela. Prvi deo donosi dramatična i stresna svedočenja sa ratišta i kriznih žarišta. Kroz objektiv ovih profesionalaca svet je pratio pad Čaušeskua, svrgavanje Sadama Huseina i Gadafija, kao i ratove širom bivše Jugoslavije, Libije, Sirije i Iraka.



Goran Tomašević, jedini novinar iz Srbije koji je dobio Pulicerovu nagradu, priseća se jezivih trenutaka iz rovova, uključujući i pogibiju borca neposredno ispred njegovog aparata. Dušan Vranić govori o teškom ranjavanju u Vukovaru i dugom oporavku na VMA, dok Aleksandar Stanković opisuje traumatičan susret sa minskim poljem, nakon čega je napustio fotografiju i posvetio se mirnom životu na selu, prisećaju se sagovornici Kurira.

Kiza i Aleksandar Stanković Dlakavi Foto: Promo



Drugi deo filma prelazi na filozofski teren. Sagovornici analiziraju sam foto-reporterski zanat, osvrćući se na to kako je rad u ekstremnim situacijama i pod visokim stresom delovao na njih kao ljude i kako je oblikovao njihovu životnu filozofiju.

"Profesija reporter - Zapis" nije samo priča o jednom zanatu. To je emotivna i profesionalna ispovest o ceni koju nosi potraga za savršenim kadrom. Film nudi uvid u priče koje su decenijama oblikovale našu kolektivnu svest, dokazujući da je na svakom događaju deset foto-reportera moglo da napravi deset potpuno različitih, a jednako istinitih fotografija.



Jedina dama u filmu: Hrabro odlazila na ulice i slikala krijumčare deviza

Zanimljiv kontrast iskusnim profesionalcima iz agencija pruža priča o jedinoj dami u filmu Biljana Marković, koja je na samom početku karijere hrabro odlazila na beogradske ulice da neustrašivo fotografiše krijumčare deviza.

