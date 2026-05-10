Slušaj vest

Olja Ivanjicki bila je umetnica po kojoj nas je svet prepoznavao. Rođena je u Pančevu, kao ćerka ruskih emigranata 1931. godine. Studirala je vajarstvo na Akademiji umetnosti, iako se pretežno bavila slikarstvom. Još kao jako mlada razlikovala se od svojih vršnjaka.

Naša slavna slikarka preminula je 24. juna 2009. u Beogradu u 78. godini. Imala je 87 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Uvek je bila dovoljno hrabra i samostalna da menja konvencije i uspostavlja novi umetnički poredak.

Njena hrabrost odlikovala je još od najmlađih dana kada se suprotstavila nemačkim oficirima koji su želeli da joj oca odvedu na streljanje.

Foto: Dragana Udovičić

Kako je Olja Ivanjicki spasila oca od Nemaca

Tog 20. oktobra 1941. godine, nemački vojnici ušli su i u kuću Oljinog oca, ruskog emigranta Vasilija Vasiljenka Ivanjickog, majora ruske, kasnije jugoslovenske vojske, zaposlenog u kragujevačkom Vojno-tehničkom zavodu kao stručnjak za balistiku.

U Kragujevcu je Vasilij Ivanjicki tada živeo sa desetogodišnjom ćerkom; njegova žena, Veronika Mihailova Pjotrovska, preminula je pet godina ranije. Ubrzo po rođenju ćerke razbolela se od tuberkuloze; devojčica ju je godinama gledala kroz staklena vrata spavaće sobe. Sa lečenja, iz sanatorijuma u Sloveniji i Švajcarskoj, slala joj je crteže umesto razglednica. Usamljenom detetu najveća radost je bila kada bi mu otac uveče, po dolasku sa posla, čitao romane ruske fantastike i time pobuđivao maštu.

1/4 Vidi galeriju Olja Ivanjicki Foto: RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

Slikarka Olja Ivanjicki je godinama kasnije, u intervjuu "Politici" 18. novembra 2007, ispričala:

"Nemci su došli u našu kuću, s namerom da odvedu oca na streljanje. Da, znala sam, baš na streljanje. Iako sasvim mala, kazala sam Nemcima, na nemačkom jeziku, da je moj otac Rus, belogardejac... I molila sam ih da ga ne odvode od kuće... Bili su zapanjeni mojim znanjem nemačkog, argumentima i molbom deteta... Tako sam spasila mog oca Vasilija."

Ubrzo nakon toga Olja Ivanjicki je krenula da pohađa časove crtanja kod slikarke Ljubice Filipović. Imala je 14 godina kada je njen portret izvajao budući akademik Koka Janković. Rad se nalazi u zaostavštini slikarke.