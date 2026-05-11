Ministar kulture Nikola Selaković otvorio je izložbu „Svetlost, izvor života: slikar Milan Milovanović“, upriličenu povodom 182. Dana Narodnog muzeja Srbije i 150 godina od rođenja vrsnog umetnika.

Čuvar narodnog pamćenja

Ističući da Narodni muzej više od 18 decenija čuva, tumači i prenosi živo pamćenje našeg naroda, Selaković je ukazao da je u tom duhu i izložba posvećena Milanu Milovanoviću - umetniku čije delo, kako je rekao, pripada onim retkim stvaralaštvima koja prevazilaze okvire svog doba i nastavljaju da žive u dijalogu sa svakom novom generacijom.

Spoj evropskih tokova i autentičnog izraza

"Formiran na raskršću beogradske, minhenske i pariske umetničke škole, Milan Milovanović je u srpsko slikarstvo uneo dah evropskih umetničkih tokova, ali ih nije prihvatao kao gotove obrasce već ih je preobražavao u sopstveni, prepoznatljiv i duboko autentičan izraz. Njegovo delovanje na prostoru južne Srbije, Makedonije i Svete Gore svedoči o umetniku koji je istovremeno bio i svedok i čuvar prostora, kulture i nasleđa. U radu na konzervaciji i kopiranju hilandarskih fresaka, kao i u beleženju spomenika i predela, prepoznaje se rani i dragoceni doprinos očuvanju naše srednjovekovne kulturne baštine", rekao je Selaković.

Prvo predstavljanje neotkrivenih dela

Ministar je naglasio da zbirka "Narodnog muzeja Srbije", koja čini okosnicu ove izložbe, omogućava da se opus Milana Milovanovića sagleda u celini kao živa nit koja povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost srpske umetnosti. On je istakao da se javnosti prvi put predstavljaju dela "Ženski akt", "Studija manastira Studenica", "Kosovo Polje" i "Pazar u Skoplju".

Kulturno nasleđe kao živi proces

"Sa stanovišta savremene kulturne politike, ovakve izložbe imaju dublji značaj: one nisu samo prikaz prošlosti, već čin njenog ponovnog oživljavanja. One nas podsećaju da je kulturno nasleđe živi proces, a ne samo zamrznuto svedočanstvo prošlih vremena", dodao je Selaković.

Priznanje za zajedničku posvećenost

Ministar Selaković je u ime Ministarstva kulture primio od direktorke Narodnog muzeja Srbije Bojane Borić Brešković zahvalnicu koju, kako je poručio, doživljava kao "znak zajedničke posvećenosti očuvanju i unapređenju naše kulturne baštine, ali i obavezu da se u tom radu istraje sa istom odgovornošću".

