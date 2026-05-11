Legendarni glumac Zoran Radmilović, koji sa pravom nosi epitet barda srpskog glumišta, rođen je 11. maja 1933. godine u Zaječaru, a iza sebe je ostavio brojne nezaboravne uloge poput onih u "Radovan III", "Kralj Ibi", "Majstori, majstori".

Deda mu je bio Nemac, pa promenio veru

Zoranova biografija veoma je živopisna, a veoma je zanimljiva i njegova porodična situacija. Naime, malo ko zna da je glumčev deda bio Nemac. Zoranov otac Momčilo je bio sudija, a majka Ljubica domaćica, odrastao je sa mlađom sestrom Mirom. Njegov deda Rihard Lang je bio Nemac koji je u Srbiju došao da gradi železnicu. Tada se zaljubio u Stevku, prešao u pravoslavlje i uzeo ime Radmilo. Kada je Zoran krenuo u osnovnu školu, počeo je Drugi svetski rat i njegov otac je odveden u zarobljeništvo.

Zbog tih okolnosti osećao je veliku odgovornost prema majci i sestri. Kada se otac vratio, Zoran se malo opustio, te je počeo da svira gitaru, bavio se sportom i više je izlazio sa društvom. Završio je gimnaziju i bio je član dramske sekcijekoju je vodio Milan Srdoč. Kada se preselio u Beograd, nastavio je da se bavi glumom. Igrao je kod prve srpske pozorišne i filmske režiserke Soje Jovanović u KUD "Ivo Lola Ribar". Pošto je želeo da udovolji ocu, upisao je Pravni fakultet. Nakon dve godine se upisao na Arhitektonski fakultet, koji je takođe napustio.

Zoran Radmilović u filmu Ko to tamo peva

Započeo je studije engleskog jezika na Filološkom fakultetu, ali je i od njih odustao i upisao je glumu na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. U međuvremenu je služio vojsku, a glumu je diplomirao 1963. godine u klasi profesora Mate Miloševića.

- Ja sam čovek koji pokušava da gleda život sa smešnije strane. Čini mi se da bi tako trebalo. Preporučio bih svim ljudima da pokušaju tako da žive - tako je govorio jedan od najboljih srpskih i jugoslovenskih glumaca, koji je tokom svog života glumio u 104 ostvarenja.

Nije želeo da prima hemoterapiju

On je 12. jula 1985. godine, hospitalizovan. Imao je problema sa digestivnim traktom i jake bolove koje je duže vreme trpeo. Nije želeo da prima hemoterapiju i 21. jula je preminuo od raka debelog creva. Kremiran je i njegova urna se nalazi u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju u Beogradu.

VIDEO: Zoran Radmilović je bio mrgud i ćutolog: