Narodna biblioteka Srbije ustanovila je 2022. godine nagradu "Vladan Desnica" koja se dodeljuje jednom godišnje za najbolji roman napisan na srpskom jeziku (prvo izdanje) u prethodnoj godini. Dobitnik nagrade može biti samo jedno lice tj. nagrada se ne može deliti između više lica i može se dobiti samo jednom.

Predloge za dodelu nagrade mogu da dostavljaju pisci i izdavači za sva dela koja su objavljena od 1. januara do 31. decembra 2025. godine.

Predlozi se dostavljaju u 7 (sedam) primeraka na adresu Narodne biblioteke Srbije (Skerlićeva 1, Beograd) sa napomenom: Konkurs za dodelu nagrade "Vladan Desnica".

Konkurs traje do 1. avgusta 2026. godine.