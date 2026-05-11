Raspisan konkurs za nagradu "Vladan Desnica" Narodne biblioteke Srbije
Narodna biblioteka Srbije ustanovila je 2022. godine nagradu "Vladan Desnica" koja se dodeljuje jednom godišnje za najbolji roman napisan na srpskom jeziku (prvo izdanje) u prethodnoj godini. Dobitnik nagrade može biti samo jedno lice tj. nagrada se ne može deliti između više lica i može se dobiti samo jednom.
Predloge za dodelu nagrade mogu da dostavljaju pisci i izdavači za sva dela koja su objavljena od 1. januara do 31. decembra 2025. godine.
Predlozi se dostavljaju u 7 (sedam) primeraka na adresu Narodne biblioteke Srbije (Skerlićeva 1, Beograd) sa napomenom: Konkurs za dodelu nagrade "Vladan Desnica".
Konkurs traje do 1. avgusta 2026. godine.
Nagrada će biti dodeljena tokom meseca septembra, u znak sećanja na rođenje pisca Vladana Desnice (17. septembar 1905. godine), čije ime nagrada nosi.