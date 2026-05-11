Muzika Vlade Divljana je vanremenska - premostila je svaki generacijski jaz. Različite generacije je razumeju i to dokazuju sada već tradicionalno svakog 10. maja na velikom beogradskom koncertu koji sa posebnim pijetetom i pažnjom priprema Vladina Nevladina organizacija. Prateći bend Vlade Divljana je i 10. 5. 2026. godine koncertom "Samo jednu ljubav imam" proslavio Vladin rođendan u rasprodatoj svečanoj sali MTS dvorane.

Emocije i specijalni gosti u MTS dvorani

Od stidljivih smešaka do suza u očima, od horskog pevanja do intimnog zviždukanja, od veselog plesa do romantičnog ljuljuškanja - publika je pratila svaki takt Nevladine organizacije, svaki stih i svaki ton.

"Danas je Vladin rođendan. Mislim da bi bio ponosan što ove pesme žive na ovaj način", rekla je Ana Đurić Konstrakta, specijalna gošća beogradskog koncerta održanog pod sloganom "Samo jednu ljubav imam". Ali nije bila i jedina gošća. Bilo je tu i 40 mališana, dečaka i devojčica iz DF hora predvođenog Bojanom Vunturišević, koji su pesmu "Gde si sad, Cica Maco" oživeli na sasvim nov način, nevin i neodoljiv, bekrajno šarmanatan - na način koji vraća na priču o univerzalnosti umetnosti Vlade Divljana i na njegov popkulturni značaj.

"Profesori" čuvaju vatru legendarnog muzičara

A Vladini drugari, Zdenko Kolar, Saša Šandorov, Boris Bunjac i Marko Milivojević, upotpunjeni Damjanom Dašićem i Markom Ćalićem - Vladina Nevladina organizacija, čini sve da se vatra ne ugasi. Konstrakta je ovaj sastav NVO nazvala "profesorima". Reklo bi se da se publika gromoglasno složila sa time.

Od "Kenozoika" do zagrebačke Tvornice kulture

I dok se "Radostan dan" smenjivao sa "Nemom", "Kenozoik" sa "Plastikom" i "Maršal" sa "Patuljcima", dok su se "Iza osmeha" kroz "Nebesku temu" tražile plamene zore omiljenih "Maljčika", iz MTS dvorane je zasvetleo ceo Beograd. Vladin Beograd. Zasvetleće i Zagreb već 22. maja kada će Nevladina organizacija nastupiti u Tvornici kulture.

