Salvador Dali bio je španski slikar iz 20. veka. Jedan je od najpoznatijih umetnika modernog vremena, a njegov ekscentrični pristup umetnosti i nadrealistični stil postavili su ga kao uzor mnogih kasnijih umetnika.

Rani život i umetnički počeci

Dali je odrastao u Figerasu, u Kataloniji, u porodici koja je kombinovala dva potpuno različita pogleda na svet. Njegov otac bio je ateista i republikanski pristalica katalonske nezavisnosti. Majka mu je bila pobožna katolkinja.

Obrazovao se u Akademiji lepih umetnosti u Madridu, gde je razvijao tehničku veštinu i isprobavao različite stilove. Prva prekretnica u njegovom radu dogodila se krajem 1920-ih, kada je počeo da čita Sigmunda Frojda i povezao se s pariskim nadrealistima.

Tada je razvio i svoj specifičan stil, naglašavajući svoje brkove po kojima je kasnije bio prepoznatljiv. Ideju o tako specifičnom modnom izrazu Dali je preuzeo iz baroknih portreta španskih plemića.

Uspon u svetu nadrealizma

Tokom svog boravka u Parizu, Dali upoznaje Andrea Bretona, Luisa Bunjuela, Maksa Ernsta i druge umetnike s kojima deli ekscentrične ideje i alternativan pristup umetnosti. Uticaj nadrealista istoričari umetnosti argumentuju kroz delo "Upornost pamćenja", upoređujući motive rastopljenih satova s delima Bretona ili Ernsta.

Uz slikarstvo, Dali je sarađivao s rediteljem Luisom Bunjuelom na stvaranju nadrealističkih filmova poput "Andaluzijskog psa" i "Zlatnog doba". Ova dela su obeležena grotesknim, ali sugestivnim vizualima koji su izazivali rasprave i divljenje. Tada upoznaje i Galu, suprugu jednog francuskog pesnika, koja će mu ubrzo postati muza, žena i menadžerka. Venčali su se 1934. godine.

Kasnija karijera

Krajem 1930-ih, Dali se udaljio od nadrealističkog pokreta, delom zbog političkih neslaganja i njegovih nejasnih stavova prema fašizmu. Početkom 1940-ih preselio se u Sjedinjene Američke Države, gde je živeo do 1955. godine. U tom periodu je proširio svoje umetničke aktivnosti, dizajnirajući pozorišne scenografije, enterijere trgovina i nakit. Takođe se bavio pisanjem, pa je napisao svoju autobiografiju "Tajni život Salvadora Dalija" 1942. godine.

Od 1950-ih Dali je sve više uključivao religijske motive u svoj rad, uz tematiku vezanu za detinjstvo, sećanja i Galu. Iako su ta dela tehnički impresivna, nisu stekla isti nivo priznanja kao njegova ranija nadrealistička ostvarenja.

Salvador Dali preminuo je 23. januara 1989. godine u svom rodnom Figerasu. Sahranjen je u pozorišno-muzejskom kompleksu posvećenom njegovoj umetnosti. Muzeju koji je i sam izgradio.

