Glumica Ivana Popović Ilijin svojevremeno je važila za jedno od najlepših i najprepoznatljivijih lica domaćih serija, a publika je i danas najviše pamti po ulozi Nevenke u kultnoj seriji Ranjeni orao. Iako je stekla veliku popularnost i igrala u brojnim uspešnim projektima, Ivana se poslednjih godina retko pojavljuje u javnosti i vodi mirniji, porodični život.

Prvu značajniju ulogu ostvarila je 2007. godine u filmu "Promeni me", gde je igrala atraktivnu Becu, mladu ženu zbog koje lik Mime Karadžića prolazi kroz ozbiljnu krizu srednjih godina i napušta suprugu koju je tumačila Neda Arnerić. Njena lepota i harizma tada su privukle veliku pažnju publike, a već iste godine dobila je i zapaženu ulogu u seriji "Ljubav i mržnja", gde je igrala Olju Lazarević.

Nakon toga usledile su role u serijama "Sva ta ravnica" i "Ranjeni orao", upravo onoj koja ju je proslavila širom regiona. U seriji je igrala verenicu glavnog junaka kog je tumačio Ivan Bosiljčić, dok je jedna scena sa Sloboda Mićalović ostala upamćena godinama.

„Igram verenicu glavnog junaka koga tumači Ivan Bosiljčić i ima ta čuvena scena u kojoj cepam Anđelkinu sliku, koju igra Sloboda Mićalović. Izgovaram: "Zašto moja slika nije tvoja amajlija?" Posle toga njemu pada avion, on ostaje bez noge… Često na društvenim mrežama ta scena izlazi kao mini-klip i onda piše "Moja najveća trauma iz detinjstva". Tako da, simpatično, nisam baš očekivala da ću biti nečija trauma iz detinjstva“, ispričala je glumica svojevremeno u emisiji Veče sa Ivanom Ivanovićem.

U jeku popularnosti Ivana je napravila pauzu od nekoliko godina, što je mnoge iznenadilo. Kasnije se vratila televiziji ulogama u serijama "Urgentni centar", "Slatke muke", "Žigosani u reketu" i "Istine i laži", gde je igrala Sandru Maljević.

Ivana Popović Ilijin diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Dragana Petrovića Peleta, a osim televizijskih i filmskih uloga, ostvarila je i bogatu pozorišnu karijeru. Posebno se izdvojila u mjuziklu "Zona Zamfirova" u Pozorište na Terazijama, gde je pokazala i veliki talenat za pevanje. Tokom karijere bavila se i sinhronizacijom crtanih filmova.

Ipak, poslednjih godina mnogo više je posvećena privatnom životu. U međuvremenu se udala za IT menadžera Vukašina Ilijna sa kojim ima ćerku Sofiju i blizance Isidoru i Mihajla. Na društvenim mrežama nije preterano aktivna, a u medijima se pojavljuje veoma retko.

Iako je prošlo više od petnaest godina od emitovanja serije "Ranjeni orao", publika se i dalje seća njene upečatljive uloge, a mnogi komentarišu da glumica danas izgleda jednako lepo kao i na početku karijere.

