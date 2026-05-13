da li ste znali?

Iako je decenijama bio zaštitno lice jugoslovenskog filma, legendarni Dragan Nikolić je jedan od onih velikana čije je umetničko ime plod puke slučajnosti. Čuveni Gaga je tokom čitave karijere važio za čoveka koji gospodski čuva svoju intimu, pa je tako i podatak o njegovom pravom identitetu dugo bio poznat samo najbližem krugu ljudi.

Kako je postao Dragan

Malo je poznato da je pravo ime ovog glumačkog barda zapravo Dragoslav. Upravo pod tim imenom se pojavio u svom prvencu "Pravo stanje stvari" iz 1964. godine. Preokret se dogodio godinu dana kasnije, kada je u odjavnoj špici serije "Dovoljno je ćutati" napravljena štamparska greška, pa je umesto Dragoslav potpisano Dragan. To novo ime mu je donelo neverovatnu popularnost, a on ga je zadržao do kraja života.

"Samo mi u ličnoj karti i pasošu piše da se zovem Dragoslav Nikolić. Za sve ostale sam Dragan", objasnio je glumac jednom prilikom.

Simbol beogradskog duha i Crvenog krsta

Rođen krajem avgusta 1943. godine u prestonici, Dragoslav Dragan Nikolić odrastao je na Crvenom krstu, postavši autentični predstavnik beogradskog asfalta. Posle školovanja na tadašnjoj Akademiji, sredinom šezdesetih kreće u osvajanje ekrana. Njegova interpretacija Džimija Barke u kultnom ostvarenju Živojina Pavlovića "Kad budem mrtav i beo" bila je presudna tačka koja ga je vinula u sam vrh domaće kinematografije.

Neprolazne uloge i gospodski maniri

Generacije su stasavale uz njegove junake. Bio je neustrašivi Prle u "Otpisanima", buntovni Flojd u "Nacionalnoj klasi", harizmatični Popaj u "Balkan ekspresu", markantni Vlah-Alija u "Banović Strahinji" i opasni Urke u "Poslednjem krugu u Monci". Pored ekrana, briljirao je i na daskama Ateljea 212.

Ipak, publika ga nije volela samo zbog talenta, već zbog neverovatne harizme. Bio je savršen spoj "beogradskog mangupa" i čoveka besprekornih, aristokratskih manira. Njegovu biografiju najlepše je ispisala ljubav sa Milenom Dravić, sa kojom je činio najvoljeniji umetnički par ovih prostora.

Dragan Nikolić u filmu Mlad i zdrav kao ruža Foto: printscreen/youtube/ Jovan Jovanovic Official

Decenija bez večitog šmekera

Nedavno okupljanje prijatelja na Novom groblju, 11. marta, povodom deset godina od njegovog odlaska, podsetilo je na to koliko je praznina velika. Iako fizički nije tu, duh Dragana Nikolića i dalje provejava kroz svaku anegdotu i svaki pomen reči šmeker. Legende poput njega nikada ne nestaju; one samo nastavljaju da žive u kolektivnom sećanju kroz svoja besmrtna dela.

