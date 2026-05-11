Književnica Ljiljana Habjanović Đurović obeležila je veliki jubilej - 35 godina od izlaska njenog čuvenog romana "Ana Marija me nije volela". Delo koje je s vremenom preraslo u simbol jedne epohe nastajalo je u periodu od 1986. do 1990. godine, a svetlost dana ugledalo je krajem 1991. godine u izdanju Književnih novina i u jeku raspada nekadašnje države.

Foto: Jovana Kulasevic/ATAIMAGES



Na promociji u hotelu "Moskva" u Beogradu autorka se prisetila početaka i teškog puta koji je knjiga prešla od izdanja bez ikakve promocije do potpunog trijumfa i međunarodnog uspeha. Roman je preveden na brojne svetske jezike, a pre deset godina doživeo je i izuzetno zapaženu promociju u Diplomatskom klubu u Rimu, kojoj su prisustvovali brojni ugledni gosti iz javnog i verskog života Italije.

- Urednica Ljiljana Šop nekako se izborila da poslednji novac koji je bio na računu Književnih novina ode za štampanje ove, a ne neke druge knjige, i ja joj i ovom prilikom zahvaljujem što je prepoznala vrednost i njen značaj. Drugi deo novca dala je opština Kruševac. Nije bilo promocije, izašlo je samo pet ili šest tekstova u novinama i bez TV gostovanja. Bila sam pisac početnik i to je bio tek moj drugi roman. Svoju pravu popularnost doživeo je u manjoj meri tek posle 1994. godine i romana "Iva", a potpunu popularnost posle "Ženskog rodoslova" od 1996. godine - rekla je autorka.

Foto: Jovana Kulasevic/ATAIMAGES



Kao deo čuvene porodične trilogije, "Ana Marija me nije volela" donosi potresnu ispovest devojčice Ive, rastrzane između dve porodice, dva grada, dve nacije i dve vere. Kako je autorka istakla na obeležavanju jubileja, ovo je pre svega "knjiga protiv zla". Ona se bavi temom zloupotrebe vere, ali i donosi univerzalnu poruku nade:

- "Ana Marija me nije volela" je knjiga koja potvrđuje da nas samo ljubav može spasti. Ljubav koju primamo, ali i ona koju dajemo drugima - priznala je književnica, čija fotografija s majkom i danas na koricama.

Od 2003. godine roman se kontinuirano doštampava i izdaje u porodičnoj izdavačkoj kući "Globus Aleksandrija". Povodom ovog značajnog jubileja, pred čitaocima se sada nalazi i posebno, jubilarno izdanje, koje nastavlja da podstiče emocije i preispitivanja novih generacija.

