Sremska Mitrovica će tokom Noći muzeja 2026 ponovo biti u znaku kubizma. U gradu u kojem su dubok trag ostavili Sava Šumanović i Lazar Vozarević, 16. maja biće otvorena izložba "Vaskrsenje kubizma", autora Srđan Kuljanin, tvorca pravca koji naziva "Srpski kubizam".

Izložba će od 18 časova biti postavljena u Galerija "Lazar Vozarević", a publika će radove moći da vidi naredne dve nedelje. Kuljanin kaže da izbor Sremska Mitrovica nije bio slučajan.

"Meni je bilo veoma važno da izložbu organizujem baš ovde. Ovo je grad umetnosti, kubizma i istorije. Šumanović je doneo kubizam na ove prostore, Lazar Vozarević ga je ovde proslavio, a dugo nismo imali ništa slično", rekao je umetnik.

Motivi srpske tradicije

Njegov "Srpski kubizam" nastao je 2022. godine i iste godine zaštićen je kao autorsko delo u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Iako se oslanja na klasične kubističke forme, ovaj pravac prepoznatljiv je po motivima srpske tradicije i identiteta. Na slikama se pojavljuju šajkače, zastave, ornamenti, motivi Hercegovine, ali i pravoslavni simboli.

"Posebno kada su teme vezane za moju rodnu Hercegovinu, veoma su prisutni pravoslavni motivi. Ali suština svega je mir, ljubav, vera i nada. Svaki motiv nosi neku svoju priču", objašnjava Kuljanin.

Govoreći o stvaranju novog umetničkog pravca, kaže da je najvažnije ostati dosledan sebi.

"Mnogi su me pitali kako mi ne dosadi da radim isto i zašto ne pređem na nešto drugo. Ali ja sam se potpuno posvetio Srpskom kubizmu i pokušavam stalno da ga unapređujem i učinim prepoznatljivim gde god da se pojavi", rekao je umetnik.

Dodaje da mu cilj nije samo galerijska priča.

"Želja mi je da ostavimo pečat za buduće generacije. Da kroz taj stil ljudi pronađu svoju istoriju, kulturu i umetnost."

Kuljanin ističe da danas Srpski kubizam živi i van galerijskih prostora - kroz humanitarne akcije, radionice za decu, sportske događaje i saradnju sa različitim institucijama.

Ilustracije za FK Partizan i kraljevsko pivo

"Prošle nedelje sam bio u Mostaru gde je Srpski kubizam bio deo đurđevdanskog turnira. Radili smo ilustracije za FK Partizan, a uskoro će jedan rad biti i na ambalaži kraljevskog piva. Važno mi je da taj stil živi među ljudima", kaže on.

Publiku tokom Noći muzeja neće dočekati klasično otvaranje izložbe. Neće biti uobičajenih govora i protokola, a jedna od prostorija galerije biće pretvorena u radionicu za decu.

"Najvažnije mi je da svako doživi izložbu na svoj način. Nijedna slika nije ista i voleo bih da ljudi pronađu nešto svoje među tim radovima", poručio je Kuljanin.

Posebnu pažnju javnosti Kuljanin je prethodnih godina privukao i svojim radovima nastalim kroz umetnost slikanja na kosi, po kojoj je postao prepoznatljiv i van regiona. Tokom pandemije njegov rad primetio je i italijanski Estetica Magazine, koji ga je svrstao među 250 inovatora u svetu frizerstva. "Vaskrsenje kubizma" u Sremskoj Mitrovici tako će tokom Noći muzeja spojiti savremenu umetnost, tradiciju i priču o identitetu kroz jedan potpuno drugačiji pogled na kubizam.

