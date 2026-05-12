U mediteranskom okruženju istarskog primorja, ovih dana pala je prva klapa projekta „Kuća pored mora“, filmskog spin-ofa TV serije „Azbuka našeg života“, autorke Jelene Bajić Jočić.

Nakon regionalnog uspeha dve sezone ove popularne serije, inspirisane romanima Mirjane Bobić Mojsilović, produkcijska kuća Contrast Studios u koprodukciji sa MP Film Production iz Hrvatske i u saradnji sa slovenačkom produkcijom Perfo production, započela je realizaciju igranog filma „Kuća pored mora“, proisteklog iz hit serijala „Azbuka našeg života“. Scenario za film potpisuju Filip Grujić i Milica Jevtić, dok je reditelj i kreator projekta Jelena Bajić Jočić.

Nadovezujući se na emociju i atmosferu popularne „Azbuke“, koju je TV publika širom ex-Yu regiona zavolela, film „Kuća pored mora“ je po žanru melodrama sa primesama komedije. Radnja filma prati dobro poznatu porodicu Popović, a priča se nastavlja sedam godina nakon završetka druge sezone, kada naše junake zatičemo u potpuno novoj situaciji i okolnostima. Kroz neočekivan zaplet, sudbina ih vodi na obalu Jadranskog mora, gde će, u novom okruženju, uz nove likove, njihovi životi poprimiti sasvim drugačiju dimenziju.

Film okuplja poznatu glumačku ekipu. Pored Popovića, koje igraju Jadran Malkovič, Aleksandra Janković, Miona Marković i Đorđe Mišina, tu je i Isidora Simijonović, Radoš Bajić, kao i glumačka imena iz regiona Dolja Gavanski, Frano Lasić, Alen Liverić, Frano Mašković, Marko Braić, Kristina Krepela i drugi.

„Kuća pored mora je film o hrabrosti, o sposobnosti da zastanemo, oslušnemo sebe i izaberemo istinu. Lagan za gledanje, ali dubok za osećanje, poput mora koje je mirno na površini, a nepredvidivo u svojoj dubini. Ovim filmom ispunjavamo obećanje dato milionima fanova TV serije "Azbuka", koji željno iščekuju nastavak“, izjavila je povodom početka snimanja novog projekta rediteljka i kreatorka Jelena Bajić Jočić.

Nakon snimanja na jadranskom primorju, u luksuznom turističkom kompleksu Petram Rizort, kao i u slikovitim predelima istarskih sela i primorskih mesta, ekipu filma „Kuća pored mora“ očekuje nastavak rada u Beogradu i okolini, dok je premijera filma planirana za proleće 2027. godine.

