Nakon ogromnog uspeha koji je postigao sa svojim prvencem, filmom "Megdan - između vode i vatre", producent Aleksa Balašević nastavlja velikim koracima i van granica naše zemlje. Na nedavno održanom konkursu, Filmski centar Slovenije podržao je novi film ovog mladog producenta.

Foto: Aleksandar Živaljević



Naime, kako je i sam najavio pre nekoliko godina, Aleksa Balašević ima spreman scenario za novi kinematografski projekat pod nazivom "Nevernik". Radnja filma smeštena je u devedesete godine u Bosni i Hercegovini, gde se sve tri sukobljene strane zatiču u najopasnijoj situaciji, koju niko ne može da definiše. Režija će biti prepuštena Marku Naberšniku, scenario potpisuju Aleksa Balašević, Ognjen Sviličić i Marko Naberšnik, a kao veliko pojačanje projektu se pridružuje i proslavljeni producent Aleš Pavlin, koga domaća publika poznaje kroz filmove "Čuvari formule", "Belo se pere na devedeset", "Slovenija, Australija i sutra svet", "Zečji nasip", "Bićemo prvaci sveta " i TV seriju "Područje bez signala".

Aleš Pavlin i Marko Naberšnik Foto: Tanja Drobnjak



- Filmski centar Slovenije je stao iza filma, koji smatram spomenikom koji ću ostaviti svojoj deci i unucima. Prvi, ali ne i poslednji filmski centar koji je podržao naš film je slovenački, ta je vest za mene lično veoma važna, jer mi se poslednjih godina život vrti oko ovog filma poput šećerne pene koja postaje sve veća i kompletnija. Iako mnogi pričaju o filmu, a još ne znaju o čemu se radi, mogu samo da obećam da nećemo snimiti ni srpski, ni balkanski ni regionalni, već evropski film. Svakako je u pitanju najlekovitija tema i za nemirni Balkan i za (ne)mirni svet - istakao je producent Aleksa Balašević.

Početak snimanja se očekuje tokom 2027. godine, a planirano je da najveći deo bude sniman u centralnoj Bosni i Hercegovini.

