Mladi novopazarski pijanista, kompozitor i producent Adem Mehmedović jedan veliki, ogroman životni san već je ostvario! Završio je čuveni Berkli muzički koledž u Bostonu i postao zvezda društvenih mreža, ali sada je na mukama. Njemu je hitno potreban novac za nastavak školovanja i doktorske studije koje pohađa na Jam Music Labu, na univerzitetu za džez i popularnu muziku u Beču.

Njegov aktuelni istraživački projekat na ovim studijama u potpunosti je fokusiran na sevdah (sevdalinku). Njegov cilj je akademska obrada, očuvanje i promocija ovog tradicionalnog muzičkog nasleđa u modernom kontekstu. U kulturnim krugovima i medijima nedavno je istaknuto da se Mehmedović svojim istraživačkim projektom priprema da ponese titulu prvog doktora sevdalinki.

Mladi novopazarski pijanista, kompozitor i producent Adem Mehmedović Foto: Privatna arhiva

Adem već godinama radi na transkripcijama sevdalinki i balkanskih narodnih pesama, koje se danas koriste u nastavi klasične muzike. Oduvek je isticao svoju želju da stvori muziku koja će objediniti Istok i Zapad, elektroniku, džez i sevdah, a doktorski rad u Beču je direktan akademski nastavak te vizije.

- Hteo sam da podignem kredit, ali me je banka odbila. Moram hitno da uplatim prvu ratu. Imam nastupe širom Srbije, ali to nije dovoljno - požalio nam se umetnik i objasnio: - Doktorske studije u Beču na koje sam primljen prvobitno su iznosile 14.800 evra po semestru, ali mi je nakon prijemnog procesa i ostvarenih rezultata školarina umanjena na 9.000 evra po semestru. Trenutno mi je najhitniji rok uplata depozita od 3.600 evra, dok ostatak rate iznosi 5.400 do 1. juna.

Ljudi dobre volje mogu novac da uplate na račun 265000000579351422

Doktorske studije traju od četiri do šest semestara.

Biografija

Adem je srednju muzičku školu završio u Kragujevcu, u školi "Dr Miloje Milojević", kod profesorke Violete Šarenac, direktno iz trećeg razreda upisao je Akademiju umetnosti u Novom Sadu kod profesora Milana Miladinovića.

U međuvremenu imao je više od 3.000 klavirskih recitala širom sveta, svirao na velikim festivalima u Salcburgu, Udinama, na festivalu Boljšoj na Mećavniku kod Emira Kusturice, nastupao je u Ankari, Pekingu, Istanbulu, na Malti, u Milanu... Stigle su i nagrade sa internacionalnih takmičenja u Kijevu, Zagrebu, u Nišu, postao je najmlađi asistent u istoriji na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

- Posle Berklija, san je da se profesionalno osamostalim, da muziku s kojom živim, koja je u meni, podarim ljudima oko mene, jer muzika je moćna, poruka koju širi je moćna, muzika nosi dobro u sebi, dobro koje nam je sada i te kako potrebno. Želim da nastupam, ali i da stvaram, komponujem i za filmove, za bendove, za koncerte, da prenosim drugima znanje. Takođe, želja mi je, san, da u budućnosti pravim vezu između Istoka i Zapada, onoga što se i kako svira na Istoku i zapadne tradicije - kaže Mehmedović.

