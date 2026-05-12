Dvanaesta revija Dani slovenačkog filma biće održana od 14. do 17. maja u Jugoslovenskoj kinoteci. Festival će 14. maja u 20 časova u sali "Makavejev" svečano otvoriti glumica Anica Dobra. Na otvaranju ćemo pogledati "Nestašne devojke" rediteljke Urške Đukić.

Od 14. do 17. maja u Jugoslovenskoj kinoteci

Film je premijerno prikazan na 75. Berlinalu 2025. godine i osvojio je prestižnu nagradu filmske kritike FIPRESCI. Ukupan program revije obuhvata 19 filmova različitih formata, koji će biti prikazani s prevodom na srpski jezik.

Alina Juhart



Na Danima slovenačkog filma biće prisutni i mnogobrojni gosti iz Slovenije: rediteljka filma "Fantasy" Kukla, uz glumicu Alinu Juhart i snimatelja Lazara Bogdanovića; reditelj filma "Avgust" Dan Grabnar uz producentkinju Jelenu Ilić; autor u fokusu - Gregor Božič; umetnik i osnivač umetničke grupe OHO Marko Pogačnik; reditelj filma "Kontejner" Simon Intihar; producent filmova "Kontejner" i "Elvis Škorc" Radovan Mišić; glumica iz filma "Nestašne devojke" Mina Švajger; reditelj filma "Maca papučarka" Rok Predin; reditelj filma "Male pare" Matjaž Jamnik i koproducent filma "Priče iz čarobnog vrta" Kolja Saksida.