Kulturni centar Čačak ubuduće će nositi ime Bore Đorđevića, jednog od najpoznatijih Čačana i legendarnog rok muzičara. Zvanični naziv ove ustanove kulture ubuduće će biti Kulturni centar “Bora Đorđević“ Čačak.

Odluka je doneta na predlog Komisije za utvrđivanje naziva ulica i institucija.

U obrazloženju odluke Gradsko veće je navelo da je "Bora Đorđević bio jedan od najznačajnijih autora i izvođača rok muzike na prostoru Srbije i bivše Jugoslavije".

Kako je navedeno, Đorđević bio osnivač i frontmen rok grupe "Riblja čorba", čije je muzičko i autorsko stvaralaštvo obeležilo više decenija savremene muzičke scene i značajno uticalo na kulturni život.

Bora Đorđević Foto: Vladimir Šporčić

"Imenovanjem ustanove po Bori Đorđeviću Grad Čačak trajno obeležava doprinos koji je njegovo stvaralaštvo imalo u oblasti muzike i kulture", navodi se u obrazloženju Gradskog veća.

Bora Đorđević prve muzičke korake napravio je upravo u rodnom Čačku, odakle je krenuo ka velikoj karijeri tokom koje je postao jedan od najprepoznatljivijih autora i izvođača domaće rok scene.

Đorđević je bio glavni vokal i tekstopisac rok grupe Riblja Čorba od njenog osnivanja 1978. godine. Pre toga je bio član muzičkih grupa Suncokret i Rani mraz

Preminuo je 4. septembra 2024, a na njegovu izričitu želju, sahranjen je u Čačku, na gradskom groblju.

VIDEO: Čačak ne zaboravlja svoje velikane: